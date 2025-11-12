HurlinghamNoticias destacadas

Audiencia Pública por el COU: cómo participar o exponer en Hurlingham

El Concejo Deliberante convoca a la Audiencia Pública por el COU, donde se debatirá el nuevo Código de Ordenamiento Urbano. Cómo participar o exponer.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Audiencia Pública por el COU

Todo lo que tenés que saber para participar en la Audiencia Pública por el COU

El Honorable Concejo Deliberante de Hurlingham convocó a la Audiencia Pública, que se realizará el martes 25 de noviembre a las 10:00 h, en la sede del HCD (Pigüé 1481, Hurlingham). Durante la jornada se debatirá el nuevo Código de Ordenamiento Urbano presentado por el intendente Damián Selci.

¿Cuáles son las modalidades para ser parte de esta instancia?

  • Participar: Participar significa asistir como oyente, sin necesidad de hablar en público. Cualquier vecino, vecina o institución puede inscribirse para escuchar el debate, conocer las distintas posturas y acceder a información de primera mano sobre el proyecto del COU.
    • Inscripción: del 11 al 20 de noviembre, de 9 a 18 h, en la Secretaría del HCD (Pigüé 1481, Hurlingham).
  • Exponer: implica tomar la palabra durante la audiencia. Pueden hacerlo vecinos, profesionales, instituciones u organizaciones que deseen compartir su opinión, aportar información o realizar observaciones sobre el nuevo Código. Cada expositor dispone de un tiempo limitado para hablar frente a los concejales y al público presente.
    • Inscripción: es necesario inscribirse entre el 11 y el 20 de noviembre, indicando esta condición y presentando un resumen del tema o eje de intervención.

Datos importantes de la Audiencia Pública

  • Fecha: martes 25 de noviembre de 2025
  • Hora: 10:00 h
  • Lugar: Honorable Concejo Deliberante – Pigüé 1481, Hurlingham
  • Inscripción: del 11 al 20 de noviembre, de 9 a 18 h

