Ahora en Morón: un delincuente muerto

Un delincuente muerto fue el resultado de un robo frustrado en El Palomar.

Fue durante un intento de robo. El delincuente muerto cayó sobre el asfalto sobre la localidad de El Palomar, partido de Morón, hoy, 7 de noviembre de 2025, en horas del mediodía. Ocurrió exactamente en Maestra Rocha Montarcé y Estomba, tras intentar asaltar a un efectivo policial fuera de servicio.

Le rompieron una ventanilla del auto en que viajaba para sustraerle el dinero que había retirado de un banco de Ramos Mejía. Pero se defendió con su arma y baleó a uno de los atacantes e hizo que su compañero se fugara.

El episodio se dio a las 12.00 cuando el delincuente, menor de edad, intentó asaltar a un efectivo policial en El Palomar. El delincuente muerto intimidó al agente para robarle lo que produjo un enfrentamiento armado.

El policía de la ciudad estaba terminando de estacionar su auto cuando fue abordado por los malvivientes, que circulaban en una moto Honda CG Titán color negra.

El menor recibió una herida de arma de fuego y falleció en el lugar, mientras que el policía resultó ileso.

Fue así. El joven que viajaba como acompañante corrió al policía, que arrancó con su auto para irse. En ese momento el policía lo ve, le dispara y el impacto es mortal y cayó sobre el asfalto muerto. Pese a que el socio intentó asistirlo, de inmediato puso primera y se alejó.

Ahora es el turno de las pericias y la recolección de armas para saber qué ocurrió.

Dos delincuentes muertos en El Palomar hace quince días

El 19 de octubre de 2025, también en El Palomar, un comisario retirado mató a dos ladrones que intentaron robarle cuando llegaba a su casa e intentaba estacionar su auto. Un tercer delincuente logró escapar y aún sigue prófugo.

Quince días atrás, tres sospechosos se bajaron de un Toyota Corolla y le apuntaron con un arma a la víctima, quien se encontraba estacionando su Volkswagen Taos. El policía retirado sacó su arma, disparó y se desató un tiroteo con los ladrones, que más tarde se supo que eran menores de edad.

En medio de la balacera, uno de los adolescentes, de 17 años, recibió un disparo y cayó muerto en el lugar. Cuando las autoridades llegaron a la zona, encontraron el cuerpo del ladrón y un revólver a su lado, que fue secuestrado por la División de Gendarmería Nacional Argentina.

El segundo asaltante, de 16 años, también resultó herido, pero logró escapar. Sin embargo, horas más tarde ingresó al Hospital Posadas, donde finalmente falleció.