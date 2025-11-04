Una jornada especial con la última visita guiada en el Colegio Militar de la Nación

El Colegio Militar de la Nación abrirá sus puertas por última vez este año para una visita guiada que promete ser inolvidable. La cita será el jueves 20 de noviembre a las 14:30, y quienes asistan podrán recorrer algunos de los espacios más emblemáticos de la historia argentina: la Casa de Caseros, El Palomar y el Museo de Armas.

La visita guiada en el Colegio Militar de la Nación no solo invita a conocer los rincones donde se formaron generaciones de oficiales del Ejército Argentino, sino también a disfrutar de una propuesta cultural completa. La jornada incluirá un carrusel a cargo de la Agrupación Sinfónica y un show folklórico, que aportarán el toque festivo para despedir el año.

Para asistir deben presentarse en el Arco de la puerta de entrada del establecimiento ubicado en Aviador Matienzo y Ruta 201.

El Colegio Militar de la Nación (CMN) es una de las instituciones más emblemáticas del país, dependiente del Ejército Argentino. Su misión es formar a los futuros oficiales del Cuerpo Comando y del Cuerpo Profesional, brindándoles las herramientas necesarias para ejercer el mando en sus respectivas áreas.

Creado por ley del Congreso el 11 de octubre de 1869, por iniciativa del presidente Domingo Faustino Sarmiento, el entonces llamado “Colegio Militar” comenzó a funcionar en 1870 bajo la dirección del coronel húngaro Juan Czetz. A lo largo de su historia tuvo distintas sedes hasta establecerse definitivamente en El Palomar en 1937.

Hoy, el Colegio Militar de la Nación integra la Facultad del Ejército de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y ofrece carreras universitarias reconocidas por el Ministerio de Educación, como la Licenciatura en Conducción y Gestión Operativa y la Licenciatura en Enfermería. Con una población promedio de 1.200 cadetes, cuenta con modernas instalaciones académicas y deportivas, entre ellas laboratorios, biblioteca, natatorio, pista de atletismo y polígono de tiro.