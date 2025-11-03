EconomíaProvinciales

Cuenta DNI: Descuentos y beneficios en noviembre

La billetera digital de Banco Provincia renovó sus descuentos y beneficios en carnicerías, comercios de barrio, supermercados y muchos rubros más.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Noviembre trae nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI, con descuentos y beneficios en días especiales. Habrá promos en comercios de cercanía, ferias y mercados, carnicerías, supermercados y más.

Beneficios, topes de reintegro y más:

  • Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
  • Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

