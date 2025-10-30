Un día como hoy nacía Diego Maradona

Diego Maradona es para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. El que salió desde muy abajo y llegó a tocar las estrellas. Y el que, fundamentalmente, como dice La Mano de Dios de Rodrigo Bueno, «sembró alegría en el pueblo».

Y nació un día como hoy, 30 de octubre, pero de 1960. Y partió de este mundo muy joven, a los 60 años, un 25 de noviembre del 2020.

El Sevilla FC, donde el astro argentino jugó entre el 92′ y el 93′, fue otro de los clubes que lo recordó con mucho cariño. «Hoy el Diego cumpliría 65 años. Feliz cumpleaños, allá donde estés @maradona», escribieron, junto a un corazón.

🎂 Hoy El Diego cumpliría 65 años… 🔟🇦🇷



Feliz cumpleaños, allá donde estés, @maradona ❤#WeAreSevilla pic.twitter.com/QsFukKO9Pr — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 30, 2025

Boca, por su parte, le rindió su homenaje con un video recopilando varios momentos del Diez en el club de la Boca, con el que ganó el Metropolitano del 81′ y se retiró como profesional en el 97′. «¡Feliz cumpleaños, Pelu! Gracias por ser Bostero», escribió la cuenta oficial de la institución.

¡Feliz cumpleaños, Pelu! ♾️



Gracias por ser Bostero 💙💛💙 pic.twitter.com/kbIjloyAW3 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 30, 2025

Diego Maradona en 1986 con la Copa del Mundo en alto

River, desde su cuenta en inglés (@GlobalCARP), lo homenajeó con una foto de su debut en el Napoli. Se trata de un imagen del amistoso ante River en la que se lo ven a Diego Maradona y al Beto Alonso saludándose. «En este día tan especial, recordamos cuando 85.000 napolitanos se congregaron para ver a Diego en acción por primera vez. Aquel partido amistoso marcó el inicio de una increíble historia de amor entre el argentino y la ciudad de Nápoles», escribieron.

On Diego Maradona's birthday… did you know he made his @en_sscnapoli debut against River Plate?



On this special day, we remember when 85,000 napoletani gathered to witness Diego in action for the very first time. This friendly match marked the beginning of an incredible love… pic.twitter.com/1A3cW5W3WF — River Plate Global (@GlobalCARP) October 30, 2025

Independiente, al que Diego iba a ver en su adolescencia para observar de cerca a su ídolo, Ricardo Enrique Bochini, también le dedicó un posteo en donde se los ve a él y al Bocha intercambiar camisetas: «Con el respeto mutuo y el cariño de siempre. Feliz cumple, Diego».

Con el respeto mutuo y el cariño de siempre.



Feliz cumpleaños, Diego ♥️#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/IWZAb20PiD — C. A. Independiente (@Independiente) October 30, 2025

El Digo y la Claudio felices por un tiempo

Racing, que lo tuvo como DT en el 95′, compartió un video de él en esa etapa. «Dicen que Dios está en todos lados, pero una parte de su corazón está con nosotros. Feliz cumple, Diego», escribieron.

Dicen que Dios está en todos lados, pero una parte de su corazón está con nosotros.

Feliz cumple, Diego. pic.twitter.com/V4Iy067sgd — Racing Club (@RacingClub) October 30, 2025

San Lorenzo dijo: «San Lorenzo te ama, Diego. Y te recuerda en este día y cada día.»

San Lorenzo te ama, Diego.

Y te recuerda en este día… y cada día. pic.twitter.com/sOJTzl1chr — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 30, 2025

Y por último, la Asociación del Fútbol Argentino, también le dedicó un video de su paso por la Selección Argentina y un texto: «Diego, hoy cumplirías 65 y tus aportes a la Argentina son incalculables. Después de romperte el lomo, de luchar toda una vida por nosotros y de jubilar a varios, lo que es imposible de jubilar, es nuestro amor por vos».