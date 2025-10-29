CyberMonday 2025: fechas, ofertas y consejos para comprar seguro

CyberMonday 2025: tres días de ofertas, descuentos y seguridad online

El CyberMonday 2025 se realizará del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre y promete tres días de descuentos, promociones y oportunidades únicas en más de 900 marcas de todo el país. La iniciativa, impulsada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) desde hace más de una década, busca fortalecer el ecosistema digital y promover el crecimiento del comercio electrónico argentino.

Durante el evento, los usuarios podrán acceder a miles de productos con rebajas en 10 categorías, que van desde indumentaria, tecnología y viajes hasta salud, belleza y hogar. En el sitio oficial www.cybermonday.com.ar se podrán consultar todas las promociones y beneficios disponibles.

Entre las novedades de este año se destacan las secciones “MegaOfertas Bomba” —con descuentos por tiempo limitado— y “Noche Bomba”, que ofrecerá rebajas especiales entre las 20 y 22 horas. Además, la plataforma contará con un nuevo asistente virtual con inteligencia artificial, llamado Cybot, que ayudará a los usuarios a encontrar marcas, productos y promociones de forma rápida y personalizada.

El CyberMonday 2025 también refuerza las medidas de seguridad para evitar fraudes en línea. Se recomienda ingresar únicamente desde la página oficial, verificar los datos de los vendedores y conservar los comprobantes de compra hasta que finalice el período de garantía del producto.

Con más de 7 millones de usuarios en la edición anterior y un crecimiento sostenido en las ventas, el CyberMonday se consolida como una de las fechas más importantes para el comercio digital argentino, donde la tecnología, la confianza y las oportunidades se combinan para ofrecer tres días ideales para aprovechar descuentos sin moverse de casa.