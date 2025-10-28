La Muni en Mi Barrio en Tesei con servicios y actividades

La Muni en Mi Barrio en Tesei: trámites, salud y actividades para la comunidad

El próximo miércoles 29 de octubre, de 9 a 13 horas, el operativo “La Muni en Mi Barrio” desembarca en Villa Tesei, en el Centro Cultural Leopoldo Marechal (Gobernador Vergara 2396), para acercar a los vecinos una amplia oferta de servicios municipales, controles de salud y actividades recreativas gratuitas.

Durante la jornada, se brindará atención pediátrica, firma de libretas de ANSES, vacunación del calendario, test rápidos de VIH y sífilis, y colocación de implantes anticonceptivos. Además, habrá un puesto veterinario con vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.

En el área de medio ambiente, los asistentes podrán participar de talleres de reciclado, huerta y compostaje, así como solicitar su árbol en el programa Hurlingham Nativa. También se ofrecerán espacios de educación ambiental y concientización.

El operativo incluirá asesoramiento jurídico, atención al vecino, defensa al consumidor, desarrollo social y un stand de Cultura con información sobre las actividades municipales. Además, funcionará el Mercado Municipal, que ofrece descuentos y reintegros con Cuenta DNI.

Como cada edición, La Muni en Mi Barrio en Tesei propone un espacio de encuentro entre la comunidad y el municipio, donde los vecinos pueden realizar trámites, acceder a servicios de salud, participar en talleres y disfrutar de actividades recreativas en un mismo lugar.