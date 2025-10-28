NacionalesNoticias destacadas

ANSES pagará un bono superior a $ 565.000 en noviembre ¿A quiénes?

ANSES pagará un bono superior a $ 565.000 a un grupo de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de cara al cronograma de pagos del próximo mes.

Por Aldana Farinelli

Publicación

ANSES pagará un bono superior

ANSES pagará un bono superior a $ 565.000: Destinatarios, cronograma, requisitos y más

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales: un incremento del 2,1% debido al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

Para poder cobrar esta crifra, los beneficiarios deben acumular las siguientes prestaciones:

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 389.808
  • Tarjeta Alimentar para familias con 1 hijo: $ 52.250
  • Complemento leche: $ 45.142
  • Volver al Trabajo: $ 78.000

El Complemento leche es una prestación no contributiva que forma parte del Plan de los 1000 Días, el plan de cuidado de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

Volver al Trabajo, también conocido como Potenciar Trabajo, está destinado a tienen posibilidades de capacitarse o integrarse nuevamente al mercado laboral.

¿Cuánto pagará ANSES la AUH en noviembre?

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de la ANSES recibirán en el mes de noviembre un aumento del 2,1%, en línea con la inflación de septiembre.

De esta forma, el próximo mes los titulares de las asistencias sociales de ANSES cobrarán los siguientes montos:

  • Prestación Valor bruto total estimado Monto neto a cobrar (80%)
  • Asignación Universal por Hijo (AUH) $119.714,29 $95.771,43
  • Asignación por Embarazo (AUE) $119.714,29 $95.771,43
  • AUH con Discapacidad (Bruto) $389.808,61 $311.846,89

Tarjeta Alimentar: Los montos

Esta prestación social busca que muchas familias en situación de vulnerabilidad social alcancen la canasta básica alimentaria. Estos serán los montos en noviembre:

  • Familias con un hijo: $ 52.250
  • Familias con dos hijos: $ 81.936
  • Familias con tres o más hijos: $ 108.062

Calendario de pagos AUH noviembre 2025

Los titulares de la AUH y la AUE de ANSES cobrarán en noviembre de 2025 en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Noticias relacionadas

Demian Rugna llega al Festival de Cine de Hurlingham

El cineasta Demian Rugna llega al FESTIHUR El Festival de Cine de Hurlingham (FESTIHUR 2025) se realizará del 7 al 9 de noviembre en el...

La Peña Sachera llega a Hurlingham con música y danza folklórica

La Peña Sachera en Hurlingham: una jornada de música, danza y cultura folklórica El próximo domingo 9 de noviembre, Hurlingham se prepara para vivir una...

Hurlingham: Se reprogramó el evento de Bombero por un día

Se reprogramó el evento de Bombero por un día Debido a las condiciones climáticas, se reprogramó el evento de Bombero por un día, la propuesta...

Cinthia Frías: “El intendente Ghi tiene que dejar de proteger a Hernán Sabbatella”

Cinthia Frías apuntó contra el intendente Ghi Una nueva denuncia recae sobre el titular del área Legal y Técnica Hernán Sabbatella y, al conocerse, el...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img