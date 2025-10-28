ANSES pagará un bono superior a $ 565.000 en noviembre ¿A quiénes?

ANSES pagará un bono superior a $ 565.000: Destinatarios, cronograma, requisitos y más
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales: un incremento del 2,1% debido al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.
Para poder cobrar esta crifra, los beneficiarios deben acumular las siguientes prestaciones:
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 389.808
- Tarjeta Alimentar para familias con 1 hijo: $ 52.250
- Complemento leche: $ 45.142
- Volver al Trabajo: $ 78.000
El Complemento leche es una prestación no contributiva que forma parte del Plan de los 1000 Días, el plan de cuidado de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
Volver al Trabajo, también conocido como Potenciar Trabajo, está destinado a tienen posibilidades de capacitarse o integrarse nuevamente al mercado laboral.
¿Cuánto pagará ANSES la AUH en noviembre?
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de la ANSES recibirán en el mes de noviembre un aumento del 2,1%, en línea con la inflación de septiembre.
De esta forma, el próximo mes los titulares de las asistencias sociales de ANSES cobrarán los siguientes montos:
- Prestación Valor bruto total estimado Monto neto a cobrar (80%)
- Asignación Universal por Hijo (AUH) $119.714,29 $95.771,43
- Asignación por Embarazo (AUE) $119.714,29 $95.771,43
- AUH con Discapacidad (Bruto) $389.808,61 $311.846,89
Tarjeta Alimentar: Los montos
Esta prestación social busca que muchas familias en situación de vulnerabilidad social alcancen la canasta básica alimentaria. Estos serán los montos en noviembre:
- Familias con un hijo: $ 52.250
- Familias con dos hijos: $ 81.936
- Familias con tres o más hijos: $ 108.062
Calendario de pagos AUH noviembre 2025
Los titulares de la AUH y la AUE de ANSES cobrarán en noviembre de 2025 en las siguientes fechas:
DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre