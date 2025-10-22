Morón finalista de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata

Morón llegó a la final de los Juegos Bonaerenses 2025, el torneo de la Provincia de Buenos Aires que este año reunió a más de 480 mil participantes en más de 100 discilpinas deportivas y culturales.

La etapa final se desarrolló entre el 13 y el 18 de octubre en la ciudad balnearia y reunió a más de 30 mil competidores de toda la provincia. Fue la 34ª edición ininterrumpida del certamen, consolidado como la política pública deportiva y cultural más importante del país.

Morón se ubicó en el puesto 35 del medallero general. En total, los representantes del distrito obtuvieron 18 medallas: 6 de oro, 4 de plata y 8 de bronce.

Los primeros puestos llegaron en atletismo PCD campo (sub 15 masculino, motor ambulante, lanzamiento de bala), vóleibol (sub 17 masculino libre), fútbol tenis (sub 15 femenino libre), judo (sub 14 masculino libre, en las categorías -44 kg y -58 kg) y natación PCD (sub 14 femenino libre, 25 libres S8).

Las medallas de plata se consiguieron en tejo intergeneración (ambos sexos libre), tejo B (masculino libre), truco único (ambos sexos libre) y judo (sub 14 femenino libre, -53 kg).

En tanto, los bronces se obtuvieron en atletismo PCD pista (16+ femenino, silla de ruedas 100 mts), atletismo campo (sub 14 femenino libre, salto largo), básquet 3×3 (sub 14 masculino libre), judo (sub 14 masculino libre, -53 kg), patín (sub 13 femenino libre, segunda C), atletismo pista (sub 16 femenino libre, 2000 mts), atletismo PCD campo (16+ femenino libre, parálisis cerebral, salto en largo) y handball (sub 14 masculino, escolar abierta).