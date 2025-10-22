NacionalesMorónNoticias destacadas

Acceso Oeste: camioneta chocó a un camión estacionado y murieron dos personas

Ocurrió por la madrugada a la altura del kilómetro 42 del Acceso Oeste mano a Luján. Las víctimas son un hombre de 50 años y una mujer de 35 que iban en la camioneta.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Acceso Oeste

Tragedia en Acceso Oeste

Acceso Oeste fue escenario de un dramático choque, antes de la salida del country San Diego cuando una camioneta y un camión chocaron dejaron como saldo dos muertos.

El accidente ocurrió este miércoles cerca de las 5.30 de la mañana, a la altura del kilómetro 42, cuando comenzaba a amanecer.

Según relataron, el camión sintió un ruido en una de sus ruedas y se tiró a la banquina deteniendo su marcha. La Nissan habría intentado sobrepasar un auto por la derecha y se encontró de frente con el camión detenido golpeando con su lado derecho al costado trasero izquierdo del camión, lo que provocó que el coche vuelque. 

Tal fue el impacto del coche que la rueda trasera del camión explotó y quedó hundida.

Los ocupantes de la Nissan fallecieron en el acto: un hombre de 50 años y una mujer de 35.

Bomberos y personal de la Autopista del Oeste asistieron al lugar para sacar los coches, que generaron demoras y filas de 2 kilómetros por el operativo necesario.  Los bomberos debieron arrancar el techo de la Nissan para poder rescatar los cuerpos. 

Pasadas las 8 de la mañana, desde Autopistas anunciaron que habían podido reestablecer los carriles principales.

