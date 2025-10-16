Fútbol y Justicia: Universidad de Morón y la AFA se unieron por el derecho y el deporte

La Universidad de Morón y la AFA juntos por el derecho y el deporte

La Universidad de Morón (UM) fue sede de la jornada “Fútbol y Justicia”, un encuentro organizado por la Secretaría de Extensión, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Club Deportivo Morón y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). La actividad tuvo como eje el análisis del rol de las asociaciones civiles en la sociedad y su impacto como espacios de inclusión, educación y formación ciudadana.

El evento, realizado en el Auditorio de la Universidad, reunió a destacados referentes del ámbito jurídico y deportivo, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre los vínculos entre la Justicia, el deporte y las instituciones civiles.

Fútbol y Justicia: un encuentro entre la educación, la Justicia y el deporte

En representación de la Universidad de Morón, el Dr. Pablo Navarro, Decano de la Escuela de Leyes, destacó “el papel fundamental que cumplen las asociaciones civiles en la construcción del tejido social y en la formación de ciudadanía”.

La apertura formal estuvo a cargo del Dr. Julio Piumato, Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), quien remarcó la necesidad de “fortalecer los lazos entre la Justicia y las instituciones deportivas como espacios de contención, valores y desarrollo comunitario”.

Entre los principales expositores participaron el Dr. Juan Manuel Converset, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y especialista en Derecho Deportivo; el Dr. Diego Hernán Tachella, Juez Nacional en lo Civil y primer vocal del Club Comunicaciones Asociación Civil; el Dr. Damián A. Dupiellet, Gerente del Sistema Comet, Licencias de Agentes y Clubes de la AFA; y el Dr. Andrés M. Paton Urich, Gerente de Legales de la AFA.

También formaron parte del encuentro Gabriel “Conejo” Mansilla, presidente del Club Deportivo Morón, y Gastón Capurro, secretario del club, quienes resaltaron la importancia del fútbol como herramienta de inclusión social y desarrollo comunitario.

El valor social del fútbol y la justicia en la formación ciudadana

Durante la jornada “Fútbol y Justicia”, los disertantes destacaron el valor de las asociaciones civiles como espacios que trascienden lo deportivo y que cumplen un rol social clave en los barrios y comunidades. En este sentido, el intercambio permitió poner en común distintas miradas sobre cómo el derecho deportivo y la justicia pueden contribuir a fortalecer la transparencia, la equidad y la participación dentro de las instituciones.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo del Rector de la Universidad de Morón, Dr. Héctor Norberto Porto Lemma, quien subrayó: “El intercambio de ideas y experiencias es fundamental para fortalecer los vínculos entre la academia, la justicia y el deporte. Desde la Universidad de Morón promovemos el diálogo y la formación integral, entendiendo que en el ser humano la pasión, ya sea por el estudio, la justicia o el fútbol, es el motor que impulsa el crecimiento personal y colectivo”.

Convenio entre la Universidad de Morón y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación

El evento se desarrolló en el marco del convenio de colaboración entre la Universidad de Morón (UM) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Este acuerdo permite a los familiares de los empleados judiciales acceder a beneficios académicos para cursar carreras en la UM, y fomenta el desarrollo de actividades conjuntas orientadas a la formación profesional, la capacitación y el fortalecimiento institucional.