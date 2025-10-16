ItuzaingóNoticias destacadas

Avanzan las obras en la Reserva Natural Urbana de Ituzaingó

Los trabajos de puesta en valor de la Reserva Natural Urbana de Ituzaingó están completados en un 70% e incluyen el acondicionamiento de 26 hectáreas linderas al río.

Por Aldana Farinelli

Reserva Natural Urbana de Ituzaingó

En qué consisten los trabajos en la Reserva Natural Urbana de Ituzaingó

El intendente Pablo Descalzo y el presidente del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) Daniel Larrache, supervisaron los avances de la obra de la Reserva Natural Urbana del Río Reconquista, ubicada en Autopista Camino del Buen Ayre y Martín Fierro.

Los trabajos están completados en un 70%, e incluyen el acondicionamiento de 26 hectáreas linderas al río para el desarrollo de la investigación y la preservación de la flora y fauna autóctonas y contempla la construcción de senderos y puentes peatonales; un centro de servicios; y espacios destinados a la recreación y a la divulgación científica, como un invernáculo, miradores y puntos de observación de aves.

Al finalizar el recorrido, Pablo Descalzo destacó que se trata de un proyecto en el que vienen trabajando hace muchos años con organizaciones vinculadas al cuidado de la flora y la fauna.

El COMIREC es un ente autárquico que coordina y ejecuta acciones vinculadas con el saneamiento ambiental, la preservación del recurso hídrico y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca del Río Reconquista.

