Abren las inscripciones a los cursos UPAMI en el CRUI Ituzaingó

Cursos UPAMI en el CRUI: formación gratuita para afiliados al PAMI
Ya están abiertas las inscripciones para los cursos UPAMI en el CRUI, destinados a personas afiliadas al PAMI que deseen mejorar su calidad de vida, mantenerse activas y continuar aprendiendo. Esta propuesta educativa forma parte del convenio firmado entre el Municipio de Ituzaingó y PAMI, a través de la Unidad de Gestión Local N° 29 de Morón.
Los cursos UPAMI en el CRUI serán dictados por docentes de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y del Centro Regional Universitario de Ituzaingó (CRUI). Se ofrecen en modalidades presencial y virtual, y son completamente gratuitos. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado oficial.
Las clases presenciales se desarrollarán en la sede sur del CRUI (Los Pozos y Gelpi), mientras que los cursos a distancia se realizarán de manera virtual. Las opciones incluyen talleres de estimulación cognitiva, alimentación saludable, inclusión digital, idiomas y actividades terapéuticas orientadas a una vejez activa.
CURSOS PRESENCIALES
- Hacia una vejez activa, actividades terapéuticas
Miércoles de 12 a 14hs
Inicia: 15/10 – Finaliza: 03/12
CLICK ACÁ: INSCRIPCIÓN AL CURSO
- Prevención de caídas en la comunidad adulta
Jueves de 13 a 15hs
Inicia: 16/10 – Finaliza: 04/12
CLICK ACÁ: INSCRIPCIÓN AL CURSO
- Inclusión digital para adultos
Lunes y miércoles de 10 a 12hs
Inicia: 13/10 – Finaliza: 03/12
CLICK ACÁ: INSCRIPCIÓN AL CURSO
- Estimulación cognitiva para adultos mayores
Viernes de 14 a 16hs
Inicia: 17/10 – Finaliza: 05/12
CLICK ACÁ: INSCRIPCIÓN AL CURSO
- Portugués Inicial A
Sábado de 11 a 13hs
Inicia: 18/10 – Finaliza: 06/12
CLICK ACÁ: INSCRIPCIÓN AL CURSO
CURSOS A DISTANCIA
- Italiano inicial
Lunes de 15 a 17hs
Inicia: 13/10 – Finaliza: 01/12
CLICK ACÁ INSCRIPCIÓN AL CURSO
- Portugués Inicial B
Lunes de 14 a 16hs
Inicia: 13/10 – Finaliza: 01/12
CLICK ACÁ INSCRIPCIÓN AL CURSO
- Alimentación saludable
Martes de 14 a 16hs
Inicia: 14/10 – Finaliza: 02/12
CLICK ACÁ INSCRIPCIÓN AL CURSO
- Quechua Inicial
Lunes de 10 a 12hs
Inicia: 13/10 – Finaliza: 01/12
CLICK ACÁ INSCRIPCIÓN AL CURSO
El único requisito para participar de los cursos UPAMI en el CRUI es estar afiliado al PAMI. Para inscribirse, las personas interesadas deben ingresar al curso deseado, hacer clic en “Inscribite acá” y completar el formulario con su número de afiliado y DNI.
Para más información, se puede contactar al Centro Regional Universitario de Ituzaingó (CRUI) por teléfono al 2120-5700, por WhatsApp al 11-6926-1388, o de forma presencial en Los Pozos y Gelpi, de lunes a viernes de 7 a 22 y los sábados de 9 a 13 horas.