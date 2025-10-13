EducaciónItuzaingóNoticias destacadas

Abren las inscripciones a los cursos UPAMI en el CRUI Ituzaingó

Las personas afiliadas al PAMI ya pueden anotarse en los cursos UPAMI en el CRUI, una propuesta gratuita que promueve el aprendizaje, la actividad física y el bienestar integral.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Cursos UPAMI en el CRUI

Cursos UPAMI en el CRUI: formación gratuita para afiliados al PAMI

Ya están abiertas las inscripciones para los cursos UPAMI en el CRUI, destinados a personas afiliadas al PAMI que deseen mejorar su calidad de vida, mantenerse activas y continuar aprendiendo. Esta propuesta educativa forma parte del convenio firmado entre el Municipio de Ituzaingó y PAMI, a través de la Unidad de Gestión Local N° 29 de Morón.

Los cursos UPAMI en el CRUI serán dictados por docentes de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y del Centro Regional Universitario de Ituzaingó (CRUI). Se ofrecen en modalidades presencial y virtual, y son completamente gratuitos. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado oficial.

Las clases presenciales se desarrollarán en la sede sur del CRUI (Los Pozos y Gelpi), mientras que los cursos a distancia se realizarán de manera virtual. Las opciones incluyen talleres de estimulación cognitiva, alimentación saludable, inclusión digital, idiomas y actividades terapéuticas orientadas a una vejez activa.

CURSOS PRESENCIALES 


CURSOS A DISTANCIA

El único requisito para participar de los cursos UPAMI en el CRUI es estar afiliado al PAMI. Para inscribirse, las personas interesadas deben ingresar al curso deseado, hacer clic en “Inscribite acá” y completar el formulario con su número de afiliado y DNI.

Para más información, se puede contactar al Centro Regional Universitario de Ituzaingó (CRUI) por teléfono al 2120-5700, por WhatsApp al 11-6926-1388, o de forma presencial en Los Pozos y Gelpi, de lunes a viernes de 7 a 22 y los sábados de 9 a 13 horas.

