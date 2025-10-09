Luck Ra visitó Castelar para conocer a las fans que bailaron su coreografía

CulturaMorónNoticias destacadas

El cantante Luck Ra llegó hasta Castelar para sorprender a las alumnas del gimnasio Gisele Volker Danzas y Fitness, que se hicieron virales por bailar su tema “Fingi Demencia”.

Por Aldana Farinelli

El cantante Luck Ra vivió un emotivo encuentro con un grupo de fanáticas que se hicieron virales en las redes sociales tras bailar una coreografía de su tema “Fingi Demencia” durante su show en Vélez. Las protagonistas son alumnas del gimnasio Gisele Volker Danzas y Fitness, ubicado en Montes de Oca 2355, Castelar, donde se dictan clases de zumba, entrenamiento funcional, bachata, GAP, power local, estilo femenino y cross training.

El video, grabado durante el recital del sábado 4 de octubre, se volvió viral por la energía y la precisión con la que las mujeres ejecutaron la coreografía del popular tema. La repercusión llegó al propio Luck Ra, quien durante un streaming expresó que quería conocerlas.

Finalmente, el miércoles 8 de octubre, el artista, que además es jurado de La Voz Argentina y pareja de la cantante La Joaqui, viajó hasta Castelar para cumplir su promesa y compartió el encuentro en sus redes sociales con el mensaje: “Hoy me fui a Castelar a conocer a las que hicieron la coreo en Vélez. Las chicas Volker, las quiero mucho”.

Durante la visita, Luck Ra bailó junto a las alumnas en una de las clases de zumba del gimnasio y se mostró sorprendido por la pasión y el talento del grupo.

Con solo 26 años, el artista cordobés es uno de los referentes del pop urbano argentino, con éxitos como “La Morocha” y “Hola Perdida”, que superan millones de reproducciones en plataformas digitales.

