La UM celebró los 10 años del Código Civil y Comercial con un encuentro

Con el objetivo de conmemorar los 10 años del Código Civil y Comercial, la Universidad de Morón organizó un encuentro con prestigiosos referentes del derecho, docentes, estudiantes, graduados y profesionales del ámbito judicial. Fue una iniciativa conjunta de la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón, el Colegio de Abogados de Morón y la Asociación de Funcionarios y Magistrados de Morón.

Por Aldana Farinelli

10 años del Código Civil y Comercial

Encuentro académico a 10 años del Código Civil y Comercial

La Universidad de Morón fue escenario del encuentro académico «Debates actuales sobre las relaciones de familia», una iniciativa conjunta de la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón, el Colegio de Abogados de Morón y la Asociación de Funcionarios y Magistrados de Morón.

El encuentro contó con la participación estelar de Aída Kemelmajer de Carlucci, jurista y ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y Marisa Herrera, directora de la Diplomatura en Actualización Jurisprudencial del Derecho Civil y Comercial de la UM e investigadora del CONICET. Ambas, coautoras del Proyecto del Código Civil y Comercial de la Nació.

Las especialistas analizaron los cambios fundamentales que el Código introdujo en el derecho de familia, se abordaron las nuevas dinámicas interpretativas en instituciones clave como el matrimonio, el divorcio, la filiación, la adopción, las uniones convivenciales y la responsabilidad parental.

“El Código Civil y Comercial constituye un piso mínimo de derechos, por lo que su interpretación debe ser dinámica, y debe ser interseccional porque las personas somos una construcción de identidad que responde a diversas variables, y el Derecho debe dar respuestas a cada una de ellas”, expresó Herrera, subrayando la necesidad de una perspectiva evolutiva y empática en la aplicación de la ley.

Durante la apertura, Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes, destacó la relevancia del evento: “este tipo de encuentros nos permite revisar, comprender y proyectar el derecho en función de una sociedad en constante cambio”.

