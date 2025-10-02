Sergio Maldonado presenta en Hurlingham su libro sobre Santiago

Un libro para mantener viva la memoria de Santiago Maldonado

Publicado en 2021, el libro Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano constituye un testimonio clave en el que Sergio Maldonado reconstruye la vida de su hermano Santiago, desaparecido en agosto de 2017 durante un operativo represivo de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen (Chubut) y hallado muerto semanas después en el río Chubut.

La obra combina relatos íntimos, reflexiones políticas y una reconstrucción minuciosa de la lucha por verdad y justicia, poniendo en palabras el dolor personal y colectivo que atravesó el caso. Con este libro, Sergio Maldonado busca mantener viva la memoria de Santiago, pero también visibilizar las irregularidades judiciales y la necesidad de no olvidar lo ocurrido.

La presentación del libro sobre Santiago Maldonado en Hurlingham se enmarca dentro de las actividades culturales y de memoria que se realizan en el Espacio de la Memoria, un lugar de encuentro y reflexión sobre los derechos humanos. La presencia de Bruno Nápoli sumará un análisis histórico y político que enriquecerá la jornada.

La presentación del libro Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano de Sergio Maldonado se llevará a cabo el viernes 10 de octubre a las 18 hs en el Espacio de la Memoria de Hurlingham (Richieri 1200).

El autor, compartirá con el público el proceso de escritura y la experiencia de transformar la memoria y la búsqueda de justicia en una obra literaria. La entrada es libre y gratuita.

Sinopsis

Olvidar es imposible es una crónica atrapante, metódica, con la exhaustividad de quien movió cielo y tierra para encontrar la verdad. Y aquí cuenta por primera vez, y en carne viva, su odisea. Sergio Maldonado hace un relato pormenorizado de los 78 dramáticos días en los que su hermano Santiago estuvo desaparecido y su vida cambió para siempre. La búsqueda, las mentiras, la violencia estatal, la deshumanización, las operaciones de periodistas cómplices del poder, los relatos absurdos tejidos adrede para entorpecer el acceso a la verdad, el encarnizamiento de los trolls, el destrato de la Justicia, los infinitos pasillos de la impunidad. Pero, así como la causa Maldonado expone los horrores de una sistemática injusticia que busca tergiversar los hechos y cubrir la verdad, también deja en claro la solidaridad, las redes de contención que se tejen para dar cobijo y para acompañar, y la grandeza de la humanidad de personas comunes que entienden la pena ajena como propia y, desde el lugar que pueden, ayudan. Esta es la historia de Sergio. Un hombre que sigue clamando, donde sea que vaya, para quien quiera oír y para quien no, el nombre de Santiago.