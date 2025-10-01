Agenda cultural Morón: cine, teatro, música y actividades gratuitas

Agenda cultural Morón: actividades destacadas del 2 al 8 de octubre

El Municipio trae propuestas variadas para toda la comunidad: cine nacional e internacional, teatro, recitales, talleres, charlas, arte, danza y actividades al aire libre. Vecinos podrán disfrutar de espectáculos gratuitos en distintos espacios culturales del municipio.

Mirá la agenda:

Jueves 2

19 hs. – Cine – Verano trippin, de Morena Fernández Quinteros | Sátira policial | Con Miranda de la Serna, Ariel Staltari, Lali Espósito. En un frío verano patagónico, Toni y Lena venden marihuana como «Las Siamesas”; para escapar del pueblo. Al involucrarse con Dolores, una narco local, caen en un oscuro mundo de nazis y corrupción que pondrá en riesgo su amistad y su inocencia. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere. Brown y San Martín, Morón centro.

Viernes 3

17 hs. Mayores Arte Club – Centro de Jubilados 20 de Abril. Emilio Mitre 866, Villa Sarmiento.

18 hs. Cine – La llegada del hijo, de Cecilia Atán y Valeria Privato | Drama | Con Maricel Álvarez, Angelo Mutti Spinetta, Cristina Banegas. Sofía, sumida en un profundo duelo secreto, debe recibir en casa a su hijo que regresa después de años de prisión. Este reencuentro será para ambos la oportunidad de sortear esa infranqueable distancia que los separa desde el momento del crimen. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere. Brown y San Martín, Morón centro.

20 hs. Cine – Verano trippin. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere. Brown y San Martín, Morón centro.

Sábado 4

10 a 13 hs. Seminario de arte y soberanía alimentaria. Por Maria Eggers, donde se relaciona la mirada cultura sobre la comida. Espacio de Artes Visuales Villa Mecenas. Torres 618. Morón norte.

10.30 a 13 hs. Ensayo abierto del Coro de Mujeres con Juan Stafforini, compositor, director y docente. Jardín nº12 Eva Perón. Mendoza 464, Morón centro.

15 hs. Ciclo Morón Ancestral en Morón Sur – HOMENAJE A CARLOS CARABAJAL. Se realizarán jornadas de murales, música en vivo y producción de contenido documental. Con la presencia de Graciela Carabajal, Dipi Carabajal, Riky Carabajal. Peche Pajon, Ballet tierra y raíz y Ballet chaco. Azul y Santiago de Chile, Morón sur.

16 hs. Bosque de Poesía. Por el mes de la diversidad cultural se hará una edición de poesía Indigenista a cargo de Caro Tapia. Espacio Cultural y Comunitario Paracone. Av. Rawson y Constituyentes, Morón norte.

17 hs. Morón en foco – 20 años Dulce Equis Negra. Charla y proyección con el director de la revista Marcos Adandía. Museo Histórico y de Arte General San Martín (MuMo). Casullo 59, Morón centro

17.30 hs. Ciclo de Tango – Cuarteto de Tango, Adriana Camacho, Luis Alberto Ramirez, Victoria Chiapparo y Jessica Estigarribia. Casa Museo María Elena Walsh. 3 de Febrero 547, Villa Sarmiento.

19 y 21:15 hs. Teatro – Residencia La Escu. No existe esa mujer, de Carolina Sturla.La obra explora con humor e ironía las exigencias del mundo contemporáneo sobre las mujeres. Estreno de la Residencia Actoral 2025 de la Escuela Municipal de Formación Actoral Pedro Escudero. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere. Brown y San Martín, Morón centro.

Domingo 5

15 hs. Aniversario de Morón – Festejamos 240° aniversario de Morón. Seleccionados de “Morón canta” junto a la Sinfónica Municipal. Escuela de danza José Neglia, Peña del Reencuentro: Los Duartes y luego se presentarán Los Hermanos Pajon. Plaza San Martín. Ntra Sra del Buen Viaje y Belgrano, Morón centro

15.30 hs. Taller de títeres.

17 hs. El Show de Dani Cuzzo. Casa Museo María Elena Walsh. 3 de Febrero 547, Villa Sarmiento, Morón.

16 hs. Infantiles Cine – Tony, Shelly y la linterna mágica, de Filip Pošivač | República Checa – Eslovaquia – Hungría, 2023 | Animación | Tony tiene una característica única de nacimiento: ¡brilla! Pero pasa los días escondido en casa, en su bunker de mantas y soñando con tener a alguien con quien jugar. Días antes de Navidad, una peculiar niña llamada Shelly se muda a su edificio y pone su mundo del revés. Juntos se embarcarán en una aventura mágica y descubrirán el fascinante misterio del edificio en el que viven. Una película llena de luz, magia y misterios. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere. Brown y San Martín, Morón centro.

20 hs. Producciones Laferrere – El sueño del aficionado, adaptación de Miguel Terni sobre textos de Jacques Prévert |Del gran poeta francés (1900-1977), una surreal y fantástica historia de amor. Es la historia de la hermosa reina y el grandioso toro de la corrida. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere. Brown y San Martín, Morón centro.

Miércoles 8

10 hs. Seminario de arte y soberanía alimentaria. Por Maria Eggers, donde se relaciona la mirada cultural sobre la comida. Espacio de Artes Visuales Villa Mecenas. Torres 618. Morón norte.

19 hs. Cine – Muestra del terror Argentino – Masacre en el delta, de Facundo Nuble | Terror – Slasher | 84MIN | +16 | Jimena Grandinetti, Walas Cidade, Lara Crespo. Dos parejas viajan a una remota isla del Delta para practicar rituales de sanación New Age. En el lugar se encuentran con dos hermanos delincuentes que esconden sus verdaderas intenciones. Cuando en medio de un ritual uno de ellos encuentra la muerte, los huéspedes deberán enfrentar sus miedos y tratar de salvar sus vidas en una carrera contra la muerte. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere. Brown y San Martín, Morón centro.

Viernes, sábados, domingos y feriados, a partir de las 10 hs. Feria Artesanal de Morón. Plaza San Martín, Belgrano y Buen Viaje, Morón centro.

Las entradas de las actividades que se realizan en el Teatro Gregorio de Laferrere se retiran en la sala del teatro una hora antes del comienzo de la función. Si querés reservarlas para asegurarte tu lugar, hacelo por la aplicación Morón a Mano o en el siguiente link.