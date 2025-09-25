En 2025 hubo un femicidio cada 39 horas

Este miércoles encontraron muertas en una vivienda de Florencio Varela a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, señaló que “fueron asesinadas por una banda de narcotraficantes”. Lo cierto es que hay un femicidio cada 39 horas.

Aunque los femicidios se relacionan a menudo con la violencia ejercida en el marco de una relación de pareja o expareja, sus manifestaciones son múltiples..

En 2024, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 247 personas murieron víctimas de violencia de género en la Argentina: 228 fueron víctimas directas (una baja del 8,8% respecto de 2023) y 19 víctimas de femicidio vinculado, es decir, personas, asesinadas en un contexto de femicidio.

Según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige la ONG La Casa del Encuentro, en los primeros 8 meses del 2025 hubo 164 víctimas de femicidios, siendo Buenos Aires la provincia con más casos.

Cómo y dónde denunciar casos de violencia de género

Además del llamado a la Línea 144, las personas que se encuentran en una emergencia pueden llamar al 911.También es posible denunciar en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) o en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).