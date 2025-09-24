HurlinghamNoticias destacadas

Obras en el Hospital Municipal de Hurlingham: guardias, maternidad y quirófano

El Municipio de Hurlingham avanza con importantes obras en el Hospital Municipal, que incluyen la renovación de guardias, la modernización del área de maternidad y la incorporación de un nuevo quirófano.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Hospital Municipal

Las obras en el Hospital Municipal San Bernardino de Hurlingham representan un paso clave para mejorar la atención de los vecinos. Entre los avances más destacados se encuentran la renovación integral de las guardias pediátrica y de adultos, la modernización del área de maternidad, la implementación del sistema de triage para agilizar la atención y la incorporación de un nuevo quirófano.

Junto a estas mejoras, se incorporaron herramientas innovadoras como un sistema de admisión digitalizado y un monitoreo permanente del sistema de salud, lo que permite un seguimiento más eficiente de los recursos y de la atención brindada.

Además de las obras en el hospital, el Municipio finalizó la renovación integral del centro comercial de Kilómetro 18. Entre los trabajos realizados se destacan la construcción de nuevas veredas, rampas accesibles, cruces peatonales con semáforos, mobiliario urbano, luminarias LED, dársenas de ascenso y descenso de pasajeros, y un pergolado en las paradas de colectivos.

