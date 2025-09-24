Obras en el Hospital Municipal de Hurlingham: guardias, maternidad y quirófano

Las obras en el Hospital Municipal San Bernardino de Hurlingham representan un paso clave para mejorar la atención de los vecinos. Entre los avances más destacados se encuentran la renovación integral de las guardias pediátrica y de adultos, la modernización del área de maternidad, la implementación del sistema de triage para agilizar la atención y la incorporación de un nuevo quirófano.

El Municipio de Hurlingham continúa desarrollando obras en distintos puntos de la ciudad. En el Hospital Municipal San Bernardino se llevan adelante trabajos que mejoran la infraestructura sanitaria y optimizan la atención médica.

Los proyectos incluyen la renovación de las guardias pediátrica y de adultos, la incorporación de un nuevo quirófano y la modernización integral del área de maternidad. También se implementó un sistema de triage que agiliza la derivación de pacientes y permite ordenar la demanda en los servicios de urgencia.

Junto a estas mejoras, se incorporaron herramientas innovadoras como un sistema de admisión digitalizado y un monitoreo permanente del sistema de salud, lo que permite un seguimiento más eficiente de los recursos y de la atención brindada.

Además de las obras en el hospital, el Municipio finalizó la renovación integral del centro comercial de Kilómetro 18. Entre los trabajos realizados se destacan la construcción de nuevas veredas, rampas accesibles, cruces peatonales con semáforos, mobiliario urbano, luminarias LED, dársenas de ascenso y descenso de pasajeros, y un pergolado en las paradas de colectivos.