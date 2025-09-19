Vacunación gratuita de mascotas en Hurlingham: Dónde y cuándo

En los operativos fijos, además de la vacunación gratuita, habrá desparasitaciones y asesoramiento sobre cuidados y tenencias responsable.
OPERATIVOS FIJOS
- Parque Villegas y Garibaldi. Lunes 22, miércoles 24 y viernes 26
- Plaza Alfredo Palacios: Malaspina y Schubert – Miércoles 24
- CAPS Villa Club: Paso Morales 294 – Jueves 25
- Av. Vergara y Juan de Salazar. Martes 23 y Viernes 26.
Los profesionales adheridos del Círculo de Veterinarios de Hurlingham son:
- Dra. Valeria Savastano / Dr. Adrián Pintos – Veterinaria Salud Animal (Gral. Rodríguez 1268): Lunes a sábado de 9:30 a 12:30 hs.
- Dra. Alejandra Otaz (Necochea 826): Lunes, miércoles, jueves y viernes de 9:30 a 12:30 hs.
- Dr. Carlos Kussrow – Veterinaria El Greyhound (Av. Vergara 3107): Lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.
- Inés Rapa – Veterinaria Gaboto (Gaboto 1226): Lunes a viernes de 10 a 18 hs. y sábado de 10 a 13 hs.
- Lucía García – Veterinaria Pet Planet (Av. Vergara 3999): Miércoles, jueves, viernes y sábado de 10 a 12:30 hs.
- Raquel Locati (Amoroso 892): Lunes a viernes de 9:30 a 12:30 hs. y de 16:30 a 20:00 hs. / sábado de 9:30 a 13 hs.
- Jovita Nazari – Veterinaria Fénix (Félix Frías 3259): Miércoles, viernes y sábado de 13 a 15 hs.
- Claudio Mesa – Veterinaria Natural Life (Av. Vergara 3061): Lunes a viernes de 16:30 a 19 hs. y sábado de 9 a 12:30 hs.
- Melisa López – Veterinaria El Mate (Av. Pedro Díaz 1226): Lunes a viernes de 9 a 18 hs. y sábado de 9 a 13 hs.
- Luciana Abraham – Veterinaria Meraki (Av. Pedro Díaz 1475): Martes, miércoles y jueves de 9 a 11 hs. y sábado de 9 a 14 hs.
- Patricia Larrosa – Veterinaria Las Cabañas (Nicolás Repetto 477): Lunes a viernes de 9 a 13 hs.
- Dr. Alejandro Blanes – Veterinaria Los Cardales (Av. Villegas 2225). Horario: Lunes a viernes de 9 a 12 hs.
- Rosario Casagrande – Veterinaria Morris (Planes 1940). Horario: Lunes a sábado de 10 a 12:30 hs.
- Dra. Romina Scorza – Veterinaria Holística (Marqués de Avilés 981). Horario: Lunes a viernes de 10:30 a 13 hs. y sábado de 16:30 a 18:30 hs.
- Julián Castrogiovanni – Veterinaria Perro al Agua (Av. Villegas 1694). Horario: Lunes a viernes de 10 a 18 hs.
También podrán acercarse a la Clínica Veterinaria Municipal ubicada en Veragua 4590 de Lunes a viernes, 8 a 15 hs.