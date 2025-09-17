HurlinghamNoticias destacadas

Un vagón restaurante escondido en Hurlingham: Shekyva

Ubicado dentro del San Jorge Golf Club, este vagón restaurante ofrece variedad de comidas en un entorno alejado del ruido de la ciudad y en un entorno natural.

Por Aldana Farinelli

Publicación

vagón restaurant

Shekyva es el nuevo vagón restaurante familiar que consiste en, nada más y nada menos, que un espacio gastronómico adaptado en parte de lo que fue un tren adquirido a Ferrocarriles Argentinos en 1984.

El lugar es una opción ideal para desconectar del ruido de la ciudad mirando sus asombrosas vistas hacia las canchas de golf y la naturaleza.

También cuenta con una galería y mesas y un salón de fiestas en la planta alta habilitado sábados y domingos para disfrutar de las hermosas vistas panorámicas del lugar.

El restaurante-bar ofrece variedad de opciones en comidas, desde lo más básico (pebetes, sandwiches, paninis) hasta comidas al plato más elaboradas (milanesas, hamburguesas, empanadas, pizzas, tartas). Cuenta con un menú diario que varía todos los días (parrillada, pastas caseras, guisos, locro, carnes y opciones vegetarianas).

De postre, Shekyva ofrece el clásico vigilante, chocotortas, tartaletas, panqueques, budín de pan, helados y más. Quien desee también puede acercarse a desayunar o merendar.

Las instalaciones también cuentan con un kiosco, donde se pueden comprar galletitas, golosinas e incluso cargar agua caliente para el mate.

El lugar abre de martes a domingos de 08:00hs a 18:30hs. y se encuentra ubicado en el San Jorge Golf Club ubicado en Avenida de Combate de Pavón 2201 entre John F. Kennedy.

Para ingresar deben hacerlo con DNI en mano y avisar que se ingresa al bar del golf.

