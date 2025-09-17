Festival gratuito en el Oeste: Turf, El mató a un policia motorizado y más

La Plaza Dr. Buján ubicada en Ruta 7, km 35.5, a pocas cuadras de las estaciones de Moreno y Paso del Rey, será escenario del festival gratuito Urbano de Moreno, que desde 2021 busca garantizar el acceso gratuito a espectáculos culturales.

El evento tendrá lugar el domingo 21 de septiembre, desde las 13 horas a pocas cuadras de las estaciones de Moreno y Paso del Rey.

La grilla de este año contará con grupos y artistas consagrados como El Mató a un Policía Motorizado, Turf y Malandro junto a Militantes del Clímax, Mir Nicolás, Mundialista Crew, Ana Milagros, La Valenti, Femi, Rocko, Templo, Corte Rappers, Potara y VLE. Además de un artista sorpresa.

El FU 2025 se desarrollará con una gran puesta en escena de luces, sonido y proyecciones, consolidándose, una vez más, como uno de los festivales urbanos más importantes del conurbano bonaerense.

Según anticiparon, también habrá juegos, actividades recreativas, un patio gastronómico, feria de emprendedores locales y un torneo de básquet callejero 3×3.

La inscripción es libre y gratuita y se realiza haciendo Click Aquí.