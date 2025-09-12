ConurbanoNoticias destacadas

Obras en el Tren San Martín: Circulará con diagrama especial

El domingo 14 de septiembre, el Tren San Martín verá su recorrido afectado por trabajos de actualización del puente ubicado sobre el río Reconquista entre las estaciones William Morris y Bella Vista.

Por Aldana Farinelli

Desde Trenes Argentinos informaron que el servicio de la línea San Martín circulará con un diagrama especial el domingo 14 de septiembre, entre las 8 y las 18.

Las tareas implican la intervención de la vía descendente, por lo que los servicios se prestarán por vía única entre las estaciones Hurlingham y Muñiz.

Debido a esto, se implementará un diagrama con reducción de servicios entre El Palomar y Pilar/Cabred que pueden ver haciendo Click Aquí.

Las obras incluyen el reemplazo de durmientes, el ajuste de las fijaciones, la colocación de anclajes y soldaduras aluminotérmicas y se llevan a cabo en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Para más información, se puede consultar haciendo Click Aquí.

