Obras en el Tren San Martín: Circulará con diagrama especial

Desde Trenes Argentinos informaron que el servicio de la línea San Martín circulará con un diagrama especial el domingo 14 de septiembre, entre las 8 y las 18.

Las tareas implican la intervención de la vía descendente, por lo que los servicios se prestarán por vía única entre las estaciones Hurlingham y Muñiz.

Debido a esto, se implementará un diagrama con reducción de servicios entre El Palomar y Pilar/Cabred que pueden ver haciendo Click Aquí.

Las obras incluyen el reemplazo de durmientes, el ajuste de las fijaciones, la colocación de anclajes y soldaduras aluminotérmicas y se llevan a cabo en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Para más información, se puede consultar haciendo Click Aquí.