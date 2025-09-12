TurismoCulturaNoticias destacadas

Calendario turístico en la Provincia de Buenos Aires: septiembre 2025

Descubrí en el calendario turístico de la Provincia de Buenos Aires todas las fiestas populares, celebraciones culturales y actividades para disfrutar del 12 al 18 de septiembre.

Por Aldana Farinelli

Calendario turístico

El calendario turístico del 12 al 18 de septiembre de 2025 ofrece una variada agenda de fiestas nacionales, provinciales y locales que celebran la cultura, la gastronomía y las tradiciones bonaerenses. Desde la 50° Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes hasta el Varela Matsuri en Florencio Varela.

Fiestas Populares

  • Rauch – 26° Fiesta Nacional del Ave Raza
    Del 7 al 14 de septiembre | Rauch
    Exposición nacional de avicultura, artesanías, parrillas y shows musicales con Luciano Pereyra.
  • Coronel Suárez (Santa María) – Fiesta de la Kerb
    12 al 14 de septiembre | Pueblo Turístico Santa María
    Gastronomía alemana, feria, espectáculos musicales y desfile cívico.
  • Chacabuco (Rawson) – 8° Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal
    12 al 14 de septiembre | Plaza San Martín, Rawson
    Master class, alfajor gigante, más de 80 productores y espectáculos en vivo.
  • Lincoln – 9º Expo Queso Lincoln
    12 al 14 de septiembre | Sociedad Rural de Lincoln
    Degustaciones, concurso provincial de quesos, cocina en vivo y shows musicales.
  • Mercedes – 50º Fiesta Nacional del Salame Quintero
    12 al 14 de septiembre | Parque Municipal Independencia, Mercedes
    Medio siglo de tradición con gastronomía, espectáculos y mercado sustentable.
  • Guaminí (Garré) – 26º Fiesta del Chorizo Seco
    13 de septiembre | Club Social y Deportivo Garré
    Competencia de chorizos, talleres, premios y shows en vivo.
  • La Plata (Los Hornos) – 3º Fiesta del Alcaucil Hornense
    13 de septiembre | Av. 137 de 60 a 66, Los Hornos
    Cocina en vivo, degustaciones, venta de alcauciles y espectáculos gratuitos.
  • La Plata – Perú Vive 2025
    13 y 14 de septiembre | Plaza Moreno, La Plata
    Gastronomía peruana, desfiles, danzas típicas y más de 200 artistas en escena.
  • Leandro N. Alem (Vedia) – 23º Fiesta Homenaje al Caballo
    13 y 14 de septiembre | Hipódromo Municipal de Vedia
    Acto oficial, destrezas criollas, desfiles y espectáculos folclóricos.
  • Pinamar – 15º Fiesta de la Pescadilla
    13 y 14 de septiembre | Playa de Pinamar
    Concurso de pesca, shows en vivo, gastronomía y premios.
  • Exaltación de la Cruz (Capilla del Señor) – 290º Aniversario Patronal
    14 de septiembre | Palacio Municipal y espacios públicos
    Acto protocolar, misa, desfile, paseo gastronómico y espectáculos.
  • Florencio Varela – 30º Varela Matsuri
    14 de septiembre | Asociación Japonesa de Florencio Varela, Av. Eva Perón 7215
    Gastronomía japonesa, tambores okinawenses, rock y shows culturales.
  • Tandil – 35ª Fiesta de las Colectividades
    13 y 14 de septiembre | Centro Cultural Universitario, Tandil
    Degustación de platos típicos, tradiciones, artesanías y espectáculos.

Eventos Culturales

  • Ayacucho – 7º Festival Nacional de Cine Rural
    10 al 13 de septiembre | Diferentes espacios de Ayacucho
    Competencia de cortometrajes nacionales e internacionales sobre temática rural.
  • Daireaux – 3º Encuentro de Rodantes
    12 al 14 de septiembre | Quinta Municipal de Daireaux
    Exposición de rodantes, gastronomía, música en vivo y caravana final.
  • Chascomús – 11º Encuentro del Caballo y el Carruaje
    13 y 14 de septiembre | Asociación Rural y Estancia La Alameda
    Desfile de carruajes, exhibiciones, concursos y espectáculos folclóricos.

