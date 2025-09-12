Calendario turístico en la Provincia de Buenos Aires: septiembre 2025

El calendario turístico del 12 al 18 de septiembre de 2025 ofrece una variada agenda de fiestas nacionales, provinciales y locales que celebran la cultura, la gastronomía y las tradiciones bonaerenses. Desde la 50° Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes hasta el Varela Matsuri en Florencio Varela.
Fiestas Populares
- Rauch – 26° Fiesta Nacional del Ave Raza
Del 7 al 14 de septiembre | Rauch
Exposición nacional de avicultura, artesanías, parrillas y shows musicales con Luciano Pereyra.
- Coronel Suárez (Santa María) – Fiesta de la Kerb
12 al 14 de septiembre | Pueblo Turístico Santa María
Gastronomía alemana, feria, espectáculos musicales y desfile cívico.
- Chacabuco (Rawson) – 8° Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal
12 al 14 de septiembre | Plaza San Martín, Rawson
Master class, alfajor gigante, más de 80 productores y espectáculos en vivo.
- Lincoln – 9º Expo Queso Lincoln
12 al 14 de septiembre | Sociedad Rural de Lincoln
Degustaciones, concurso provincial de quesos, cocina en vivo y shows musicales.
- Mercedes – 50º Fiesta Nacional del Salame Quintero
12 al 14 de septiembre | Parque Municipal Independencia, Mercedes
Medio siglo de tradición con gastronomía, espectáculos y mercado sustentable.
- Guaminí (Garré) – 26º Fiesta del Chorizo Seco
13 de septiembre | Club Social y Deportivo Garré
Competencia de chorizos, talleres, premios y shows en vivo.
- La Plata (Los Hornos) – 3º Fiesta del Alcaucil Hornense
13 de septiembre | Av. 137 de 60 a 66, Los Hornos
Cocina en vivo, degustaciones, venta de alcauciles y espectáculos gratuitos.
- La Plata – Perú Vive 2025
13 y 14 de septiembre | Plaza Moreno, La Plata
Gastronomía peruana, desfiles, danzas típicas y más de 200 artistas en escena.
- Leandro N. Alem (Vedia) – 23º Fiesta Homenaje al Caballo
13 y 14 de septiembre | Hipódromo Municipal de Vedia
Acto oficial, destrezas criollas, desfiles y espectáculos folclóricos.
- Pinamar – 15º Fiesta de la Pescadilla
13 y 14 de septiembre | Playa de Pinamar
Concurso de pesca, shows en vivo, gastronomía y premios.
- Exaltación de la Cruz (Capilla del Señor) – 290º Aniversario Patronal
14 de septiembre | Palacio Municipal y espacios públicos
Acto protocolar, misa, desfile, paseo gastronómico y espectáculos.
- Florencio Varela – 30º Varela Matsuri
14 de septiembre | Asociación Japonesa de Florencio Varela, Av. Eva Perón 7215
Gastronomía japonesa, tambores okinawenses, rock y shows culturales.
- Tandil – 35ª Fiesta de las Colectividades
13 y 14 de septiembre | Centro Cultural Universitario, Tandil
Degustación de platos típicos, tradiciones, artesanías y espectáculos.
Eventos Culturales
- Ayacucho – 7º Festival Nacional de Cine Rural
10 al 13 de septiembre | Diferentes espacios de Ayacucho
Competencia de cortometrajes nacionales e internacionales sobre temática rural.
- Daireaux – 3º Encuentro de Rodantes
12 al 14 de septiembre | Quinta Municipal de Daireaux
Exposición de rodantes, gastronomía, música en vivo y caravana final.
- Chascomús – 11º Encuentro del Caballo y el Carruaje
13 y 14 de septiembre | Asociación Rural y Estancia La Alameda
Desfile de carruajes, exhibiciones, concursos y espectáculos folclóricos.