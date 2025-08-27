Vuelve la Fiesta del Salame Quintero a Mercedes

Vuelve la Fiesta del Salame Quintero al Parque Municipal Independencia. Allí se reunirán productores de este chacinado, quesos, galletas de campo y otras delicias regionales.

El 12 de septiembre la entrada será gratis, y el evento comenzará a las 18:00, mientras que sábado 13 y domingo 14 tendrán un valor de $5000 y se pueden sacar de forma anticipada haciendo Click Aquí. Durante el fin de semana las puertas abrirán a las 10:00 y durarán hasta la medianoche.

Promos:

Anticipada: $3.000 un día o $5.000 dos días . Válida hasta el 31 de agosto .

o . Válida . Combo septiembre: $8.000 (sábado + domingo).

(sábado + domingo). Tarifas especiales: 2.500 jubilados y pensionados. Gratis los menores de 12 y Personas con Discapacidad (presentando el CUD).

jubilados y pensionados. los menores de 12 y Estacionamiento: $3.000 por vehículo.

Desde mediados del siglo XIX Mercedes fue recibiendo inmigrantes que llegaban de Italia y preferentemente se radicaron en la zona periférica, formando las prestigiosas quintas que hoy rodean a toda la ciudad.

Muchas de esas quintas son hoy reliquia de un pasado de fecunda actividad productiva, especializándose en la producción de frutas y hortalizas.

Los inmigrantes, trajeron también las costumbres de la alimentación; aquí los quinteros se hicieron famosos por la calidad del chacinado, que producían para uso y consumo familiar. De ahí viene la calidad y variedad del procesamiento del salame, bondiola, chorizo, morcilla, etc.; que del cerdo bien alimentado se podían lograr.

En especial el SALAME QUINTERO, con un 80% de cerdo y un 20% de vaca en sus mejores cortes (lomo), el tocino cortado a cuchillo, la pimienta en grano y los distintos ingredientes según la receta que muy cuidadosamente los productores no develan.