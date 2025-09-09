Volvió Tagliaferro desde el lugar menos pensado

A través de su Instagram dio a conocer su nueva actividad a la que calificó de apasionante.

«Cuando dejé la política, me alejé también de las redes. Necesitaba un tiempo para reflexionar, para reconvertirme para pensar qué hacer», arranca el posteo de Ramiro Tagliaferro en su histórico IG.

«Comenzamos en 2023 a trabajar acá, esto es Rentistas (un club de fútbol de la Segunda División de Uruguay) un club profesional de Uruguay» y «tenemos más de 200 chicos que se forman, que vienen a seguir su día a día, que tienen su disciplina. Y además el equipo de Primera que está en Ascenso pero que ha jugado en la Primera Nacional aquí y ha jugado Copa Libertadores», cuenta el ex intendente de Morón.

Rentistas logró el ascenso por primera vez a Primera División en 1971, donde se mantuvo hasta 1980, volviendo a Segunda y regresando a Primera División en otras 6 oportunidades (1988, 1996, 2003, 2011, 2013 y 2019).

El 14 de octubre del 2020 obtuvo su primer título de primera división, al obtener el Torneo Apertura, tras empatar en puntaje con Nacional y desempatar en una final que terminó con victoria de Rentistas en el alargue.​

«Quería contarles este nuevo desafío que tenemos y los voy a ir informando. La verdad es apasionante», cierra Ramiro Tagliaferro.

Rentistas en la actualidad, luego tener como entrenador Alejandro Capuccio, que había sido artífice de este exitoso ciclo, dejó el club para tomar las riendas de Nacional. ​Su sustituto fue un muy joven entrenador que hacía sus primeras armas: Martín Varini.

En la Libertadores, Rentistas integró el difícil Grupo E junto al São Paulo, Racing Club y Sporting Cristal, empatando los 3 partidos de locatario en el Estadio Centenario, y perdiendo los 3 partidos de visitante.

Posteriormente en el Campeonato Uruguayo de 2022 el equipo finalizó penúltimo y descendió; desde entonces Rentistas participa en la Segunda División Profesional.

En 2023 accedió a los play-off por el tercer ascenso, pero cayó ante Juventud en semifinales.

¿Qué hace Ramiro Tagliaferro en Rentistas? Al ser una Sociedad Anónima Deportiva, puede que haya comprado el club, que lo administre o sea ayudante de campo. En el video no lo dice. Tal vez lo revele en el próximo post.

Y paradójicamente el último posteo de Ramiro Tagliaferro fue el 22 de octubre de 2023, cuando Leandro Ugartemendia se presentó como candidato a intendente.