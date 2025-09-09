ConurbanoCultura

Fiesta de la Birra en Ciudad Jardín: Leo García, El Farolito y más

Llega la cuarta edición de la Fiesta de la Birra a Ciudad Jardín. Habrá cervezas artesanales, gastronomía y shows de música en vivo.

Por Aldana Farinelli

Fiesta de la birra

La Fiesta de la Birra será el sábado 13 (12 a 00 h) y domingo 14 de septiembre (12 a 23 hs) en Rosetti y Blvd. San Martín.

Las cervecería que participarán son:

Además el cronograma de bandas será el siguiente:

Sábado 13 de septiembre:

  • 12 h – 13 h: Música Funcional
  • 14 h: Pumpy y los Imanes – Rock
  • 15 h: Saran Band – Rock
  • 16 h: Le Blanc – Rock
  • 17 h: Cosa de Locos – Rock
  • 18 h: Ser Humano – Tributo a la Renga
  • 19 h: Juku Ares – Rock
  • 20 h: Libre Jabalí – Tributo a Divididos
  • 21 h: Entre Perros – Rock
  • 22 h: Leo García
  • 23 h: Música Funcional

Domingo 14 de septiembre:

  • 12 h: MÚSICA FUNCIONAL
  • 13 h: DIGNOS ATORRANTES – Rock
  • 14 h: BLUSEADORES ROCK & BLUES – Rock
  • 15 h: RESBALADIZOS – Rock
  • 16 h: ILUSOS TIMADORES – Rock
  • 17 h: BROOKS – Rock
  • 18 h: CARO ANAHÍ & THE MANIJAS – Rock
  • 19 h: BOTIJA RAPADO – Tributo a Los Redondos
  • 20 h: AZERO – Tributo a Ataque 77
  • 21 h: TRIBUTO VIEJAS LOCAS INTOXICADOS
  • 22 h: EL FAROLITO – Tributo a Los Piojos
  • 23 h: MÚSICA FUNCIONAL

Medios de transporte que te acercan al lugar.

  • Trenes
    • FFCC San Martín – Estación El Palomar
    • FFCC Urquiza – Estación Martín Coronado
  • Colectivos
    • Línea 53
    • Línea 123
    • Línea 169
    • Línea 182
    • Línea 237
    • Línea 320
    • Línea 326

