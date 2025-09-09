Fiesta de la Birra en Ciudad Jardín: Leo García, El Farolito y más

La Fiesta de la Birra será el sábado 13 (12 a 00 h) y domingo 14 de septiembre (12 a 23 hs) en Rosetti y Blvd. San Martín.
Las cervecería que participarán son:
- Juguetes Perdidos
- Cygnus
- Original House
- Ludus
- Mola
- C.C.C
- Mesta
- Muss
Además el cronograma de bandas será el siguiente:
Sábado 13 de septiembre:
- 12 h – 13 h: Música Funcional
- 14 h: Pumpy y los Imanes – Rock
- 15 h: Saran Band – Rock
- 16 h: Le Blanc – Rock
- 17 h: Cosa de Locos – Rock
- 18 h: Ser Humano – Tributo a la Renga
- 19 h: Juku Ares – Rock
- 20 h: Libre Jabalí – Tributo a Divididos
- 21 h: Entre Perros – Rock
- 22 h: Leo García
- 23 h: Música Funcional
Domingo 14 de septiembre:
- 12 h: MÚSICA FUNCIONAL
- 13 h: DIGNOS ATORRANTES – Rock
- 14 h: BLUSEADORES ROCK & BLUES – Rock
- 15 h: RESBALADIZOS – Rock
- 16 h: ILUSOS TIMADORES – Rock
- 17 h: BROOKS – Rock
- 18 h: CARO ANAHÍ & THE MANIJAS – Rock
- 19 h: BOTIJA RAPADO – Tributo a Los Redondos
- 20 h: AZERO – Tributo a Ataque 77
- 21 h: TRIBUTO VIEJAS LOCAS INTOXICADOS
- 22 h: EL FAROLITO – Tributo a Los Piojos
- 23 h: MÚSICA FUNCIONAL
Medios de transporte que te acercan al lugar.
- Trenes
- FFCC San Martín – Estación El Palomar
- FFCC Urquiza – Estación Martín Coronado
- Colectivos
- Línea 53
- Línea 123
- Línea 169
- Línea 182
- Línea 237
- Línea 320
- Línea 326