Crimen en Morón: investigan el asesinato de un joven con tobillera electrónica

Un joven de 22 años murió tras recibir un disparo en el pecho en Morón. Estaba imputado en una causa por homicidio y la Justicia investiga si se trató de un ajuste de cuentas.

Por Aldana Farinelli

Un violento crimen en Morón dejó como saldo un joven de 22 años muerto que utilizaba una tobillera electrónica vinculada a una causa por homicidio. La víctima, identificada como Leandro García, fue atacada en la vía pública y recibió un disparo en el tórax que le provocó el fallecimiento. Por el hecho, la policía detuvo a un sospechoso mientras que otro permanece prófugo, en una investigación que apunta a un posible ajuste de cuentas.

El hecho tuvo lugar en Solari y Patagones, tras una confrontación en la vía pública. El alerta llegó a través de un llamado al 911 donde vecinos denunciaron que se escuchaban tiros.

Cuando llegó la policía, la víctima, que usaba una tobillera electrónica del Servicio de Protección Domiciliaria, yacía tendida junto a una moto.

De inmediato, personal del SAME trasladó a Leandro García al Hospital Morón, donde los médicos constataron su fallecimiento.

Debido a que la pulsera electrónica estaba vinculada a una causa por homicidio calificado, personal policial arrojó la hipotesis de un presunto ajuste de cuentas.

Tras tomar declaraciones a testigos presenciales, el personal de la DDI Morón identificó a dos sospechosos un joven de 22 años, y otro de 25. El primero fue arrestado, pero el segundo permanece prófugo.

Detectives de la DDI Morón y el Grupo Táctico Operativo (GTO) relevaron las cámaras de seguridad y continuaron la recolección de testimonios para reconstruir la secuencia del ataque y dar con el segundo sospechoso.

La causa está a cargo del Ministerio Público de Morón.

