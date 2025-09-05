NacionalesNoticias destacadas

Elecciones en Buenos Aires: cómo funcionará el transporte y los servicios públicos

Por Aldana Farinelli

Elecciones

Colectivos y trenes serán gratuitos durante las elecciones, tanto el 7 de septiembre como el 26 de octubre. Además reforzarán los servicios para facilitar la movilidad.

Este domingo son las elecciones, y los bonaerenses podrán viajar gratis con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Esta decisión también regirá para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

La disposición fue oficializada el 28 de agosto en el Boletín Oficial bonaerense, mediante la Resolución 231 del Ministerio de Transporte.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense invitaron a los municipios a sumarse a la medida para extender el alcance territorial.

¿Cómo serán las frecuencias? Los colectivos, trenes y subtes circularán con cronograma de día sábado. 

Si querés conocer dónde votás ingresá en: https://diarioanticipos.com/2025/09/03/elecciones-2025-donde-voto-este-domingo/

