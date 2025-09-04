HurlinghamNoticias destacadas

De Wachiturro a Pastor en Hurlingham: La historia de Lucas Caballero

Lucas Caballero saltó a la fama a los 16 años cuando fue parte del grupo de cumbieron los Wachiturros. Alejado de la fama, hoy en día predica la palabra de Dios en Hurlingham.

Por Aldana Farinelli

Oriundo de Morón, Lucas Caballero tiene 31 años y es pastor en una iglesia cristiana. Hace poco más de 10 años, vivió un boom con los Wachiturros, grupo con el que viajó por el mundo y conoció la fama, pero que abandonó a los 19.

El joven tomó la decisión de alejarse del grupo con el que llegó a lugares como el Luna Park y el Gran Rex cuando dejó de disfrutar las giras y los viajes. El perderse cumpleaños y reuniones familiares, pesaba más.

En medio de una sensación de vacío, búsqueda de respuestas y problemas con las adicciones su madre le recomendó que vaya a la Iglesia, y fue entonces que cambió su vida.

Luego de pasar por iglesias como “Jesús está aquí” de Castelar, hoy en día es parte de “Jóvenes con ADN de Rey” en el Ministerio de Restauración Vida en Jesus de Hurlingham (Tte. Gral. Julio A. Roca 2842), y da giras contando su historia y llevando la palabra de Dios.

Está casado, vive en William Morris y se convirtió en un referente juvenil, mientras sigue vinculado con la música, pero desde otro lugar.

Comparte escenarios con Rodrigo Tapari, y ahora se presentará en Neuquén para dar una charla sobre adicciones.

