Artistas emergentes en Morón: Bestia Bebé y la Coneja China

Cada fin de semana habrá propuestas en plazas, teatros y espacios culturales del distrito, con recitales de artistas emergentes, obras de teatro, poesía, encuentros de danza y mucho más.

La programación incluye el Ciclo de Grandes Conciertos Sinfónicos en el Colegio Ward, presentaciones al aire libre en el Paseo de las Artes, funciones en Casa María Elena Walsh y el Festival Primavera, con cierre a cargo de La Coneja China en el Espacio Cultural y Comunitario Paracone.

Agenda completa