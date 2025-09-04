Artistas emergentes en Morón: Bestia Bebé y la Coneja China

Cada fin de semana habrá propuestas en plazas, teatros y espacios culturales del distrito, con recitales de artistas emergentes, obras de teatro, poesía, encuentros de danza y mucho más.
La programación incluye el Ciclo de Grandes Conciertos Sinfónicos en el Colegio Ward, presentaciones al aire libre en el Paseo de las Artes, funciones en Casa María Elena Walsh y el Festival Primavera, con cierre a cargo de La Coneja China en el Espacio Cultural y Comunitario Paracone.
Agenda completa
- Viernes 5/9 – 18 hs.
- Ciclo Grandes Conciertos Sinfónicos. La Agrupación Sinfónica Municipal presenta “Albor de primavera”. Colegio Ward (Coucheiro 599, Villa Sarmiento).
- Sábado 13/9
- 17 hs. Tiger Mood, En qué Tono está la Yegua, Fitoxo ft. Xiel, Chainna. Paseo de las Artes (Av. Rivadavia 18486, Morón).
- 19 hs. Acústico en Paracone: Consciente Colectivo, Violeta Litz. Espacio Cultural y Comunitario Paracone (Rawson y Constituyentes, Morón).
- Domingo 14/9
- 16 hs. Mataron a la reina (teatro clown). Che Violeta presenta la obra “La Cátedra” y Taller de Dibujo: Espacio Alegría. Vagón Cultural (Plaza Cumelén, Los Incas 2537, Castelar).
- 17 hs. Obra teatral “En Zapatillas” de Mónica Jurjevcic – Adaptación de Aye Del Valle y Lu Sapia (recomendada para mayores de 12 años). Casa MEW (3 de Febrero 547, Villa Sarmiento).
- Sábado 20/9 – 17 hs.
- Bestia Bebé, Luan Zezza, Brooks, FPS, Gero y Sofi Cano. Paseo de las Artes (Av. Rivadavia 18486, Morón).
- Sábado 27/9
- 15 hs. Festival Primavera. Microferia de arte y ropa vintage. Shows de Terrores Nocturnos y Niño Jungla (DJ Set de vinilos). Cierre: La Coneja China. Espacio Cultural y Comunitario Paracone (Rawson y Constituyentes, Morón).
- 20 hs. Compañía Universitaria de Danza de la UNSAM: “El Tango es…” y “Los campos la tarde”. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón).
- Domingo 28/9
- 16 hs. Presentación del libro de poesía “Lo mejor está por venir” de Morena León. Lectura de poesía y show musical de Erika Veliz y Laura García. Cierre de rap. Casa MEW (3 de Febrero 547, Villa Sarmiento).
- 20 hs. Música de Cámara en el Teatro. Conjuntos de Cámara del Conservatorio de Música Alberto Ginastera. Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón).