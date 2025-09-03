Morón: Concurso de Plastimodelismo en el Museo de Aeronáutica

El VII Concurso de Plastimodelismo Morón, organizado por la Asociación Plastimodelistas del Oeste (APO), contará con la exposición de maquetas a escala bajo la temática “medios polares”.

El evento contará con muestras de modelistas y hobbies afines; la presencia de la Asociación Argentina de Recreadores de Segunda Guerra Mundial, exposición de automóviles y más.

El día sábado 20, el ingeniero aeronáutico Pedro Wikarczuk y el suboficial mayor “VGM” retirado Juan Carlos Luján, presidente de la Fundación Marambio, brindarán charlas alusivas a la temática en el Microcine del Museo.

También, se presentará el libro «Dagger Finger en Argentina», por parte de sus autores y del brigadier “VGM” retirado Roberto Di Meglio.

El evento será el 20 y 21 de septiembre de 10 a 17h en el Museo Nacional de Aeronáutica (Av. Eva Perón 2200, Morón).

Para poder asistir, recordá reservar tu visita en la página web: mna.ar y lleva tu DNI para ingresar a la Base Aérea Militar Morón.