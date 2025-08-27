EducaciónMorónNoticias destacadas

Escuelas de Morón recibieron insumos para sus comedores

Escuelas de Morón recibieron insumos como heladeras con freezer, cocinas industriales y termotanques, entre otros. También se otorgaron diplomas a auxiliares que finalizaron el curso de Manipulación de Alimentos.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Escuelas de Morón

El intendente Lucas Ghi y el secretario de Educación y Relaciones con la Comunidad, José María Ghi, entregaron equipamiento y diplomas a escuelas de Morón.

Las escuelas recibieron heladeras con freezer, cocinas industriales, termotanques, electrodomésticos, utensilios y productos de bazar, para mejorar el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Además se otorgaron diplomas a auxiliares que finalizaron el curso de Manipulación de Alimentos.

Acerca del SAE

El Programa SAE -Servicio Alimentario Escolar- es un programa pedagógico-alimentario de ejecución compartida entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Está destinado a la atención de las necesidades nutricionales de los/as estudiantes de las escuelas públicas de gestión estatal de nivel inicial, primario y secundario en sus distintas modalidades de la provincia de Buenos Aires, en situación de vulnerabilidad social.

El objetivo general es garantizar el derecho a la alimentación, mejorando la aptitud para el aprendizaje y las condiciones de salud de la población escolar de la provincia de Buenos Aires, promoviendo una cobertura nutricional igualitaria y equitativa para todos los niño/as, focalizando a los más vulnerables.

El programa alcanza a más de 2.400.000 niños, niñas y adolescentes en más de 11.000 establecimientos de educación inicial, primaria y secundaria en sus distintas modalidades de los 135 distritos de la provincia.

