Amplió el local de EME en el Mercado Morón: Qué pueden comprar los vecinos

Ya funciona la tienda de indumentaria de la marca EME en el Mercado de Morón (Avenida Presidente Perón 3883). El mismo fue inaugurado por el intendente de Morón, Lucas Ghi, junto al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez.

La ampliación de este espacio tiene por objetivo fortalecer los emprendimientos autogestivos y las cooperativas de la Economía Social, que encuentran en el predio una herramienta clave para potenciar su desarrollo comercial.

La propuesta también busca ampliar las opciones de compra para los vecinos del distrito, ofreciendo prendas de calidad y diseños innovadores a precios accesibles. Dichos productos son confeccionados de manera responsable por microemprendedores de la comunidad.

El Mercado Morón abre de lunes a sábados de 9 a 18 hs y los domingos de 9 a 13 hs. Este nuevo espacio se suma al local que funciona en Almafuerte 2591, Castelar.

¿A qué descuentos y promociones pueden acceder los vecinos?

El Mercado ofrece descuentos de hasta el 40% abonando con Cuenta DNI, con tope de reintegro semanal según las promociones vigentes del Banco Provincia, y un 10% de descuento exclusivo para empleados municipales de Morón.