Pensiones y jubilaciones: Quiénes cobran $390.277 en septiembre

Desde el INDEC dieron a conocer la inflación de julio. Dicho porcentaje se toma como referencia para implementar los aumentos en las prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Además se confirmó el bono de $70.000.

Por Aldana Farinelli

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,9% en el séptimo mes del año, ¿Cómo influye en las jubilaciones?

Esta referencia es importante ya que es el porcentaje que se toma como referencia para implementar los aumentos en las prestaciones de ANSES en el marco del cumplimiento del Decreto 274/24, que establece que los haberes de las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán ajustes mensuales que tomarán como referencia el índice inflacionario que se informa cada dos meses.

De esta forma, las prestaciones aumentarán un 1,9% el próximo mes dejando los valores de la siguiente forma:

  • La jubilación mínima pasaría a ser de $320.277,17 y la jubilación máxima de $2.155.162,17.
  • Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM) será de $256.221,74
  • Pensiones No Contributivas (PNC) de $224.194,02.

Además, se confirmó el bono extraordinario de $70.000 para septiembre. De esta forma los montos de las prestaciones pasan a ser:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000 del bono adicional).
  • Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 + $70.000 del bono adicional).
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02 ($224.194,02 + $70.000 del bono adicional).
  • Los jubilados que perciban más que la mínima, se les depositará un proporcional para que lleguen a un piso de $390.277,17.

