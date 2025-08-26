Expo de Escarabajos en el MNA de Morón

La Expo de Escarabajos llega de la mano de la Asociación Amigos del Escarabajo Argentina, el sábado 6 de septiembre desde las 12:00.

En el Museo Nacional de Aeronáutica (Av. Eva Perón 2200, Morón) expondrán distintos modelos como ejemplares de colección y ganadores de múltiples premios.

El Volkswagen «Tipo 1» es un automóvil producido por Volkswagen entre 1938 y 2003. Fue comercializado por la marca con nombres como Sedan o Fusca, habiendo adoptado posteriormente el nombre popular Escarabajo debido a su forma.

Para poder asistir, podés reservar tu visita en mna.ar y el día de la visita llevar tu DNI físico.