Corrupción con los discapacitados y fin del universo

Un mundo que no logramos hacer girar. En menos de dos años de gestión, La Libertad Avanza ya está en una profunda crisis con salarios que no alcanzan, inversiones que no llegan y una deuda que crece. A todo esto se suma la corrupción.

«Cambiará el universo pero yo no, pensé con melancólica vanidad; alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado (a Beatriz Viterbo, su gran amor); muerta (ella) yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación», narra Jorge Luis Borges en su cuento más famoso, El Aleph, en su primer párrafo.

«Cambiará el universo pero yo no», es la frase que retumba mi cabeza (y la hago propia). Desde hace décadas tengo la fantasía de gobierno honestos, rectos, humanos. Y desde hace décadas esa fantasía se deshacer para rehacerse otra vez con menos fuerza aunque la misma convicción.

Como una utopía positivista del siglo XVIII, a los discapacitados se les puede robar porque para eso son discapacitados. Que objeto tienen en una sociedad que produce y consume sin importar que. Sartre, lo hubiera definido así, aunque nunca se concentro en los discapacitados. No era un tema de su época. Se los escondía.

Ahora la lucha es integrarlos. Y en algunos casos, no tan remotos, han dado bueno resultados. Tanto, que participan de todas las actividades existentes.

Nombro a Jorge Luis Borges, por su ceguera progresiva. Eso lo hizo discapacitado.

Lo nombro a Jean-Paul Sartre porque en los tiempos que corrern de «libertad, liberad y libertad», el francés también la proclamaba como el corazón de su filosofía y su correlación con la responsabilidad personal porque «el hombre se hace a sí mismo».​

No es el caso. El escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad da muestra como con cada nuevo paso retrocedemos (si se me permite el oximorón). Más aún con los audios protagonizados por el ex titular del área Diego Spagnuolo, a los que periodistas porteños no dan como seguros.

Así que La Libertad Avanza profundizó lo que vino a desterrar. Un giro inesperado que no sólo decepciona sino que entristece y deprime. Eso pareciera ser La Libertad Avanza, una dispositivo para deprimir: un superávit gracias a una deuda diaria de 300 millones de pesos; un Hospital Garraham que ya no es modelo; la promoción de negocios virutales como la criptomoneda $Libra; una canasta de servicios que sube tres veces la supuesta inflación; una inflación que no es real; en un país que es pura pradera y discutimos cuándo comer. La Libertad Avanza entristece, sí, y es efectiva cuando lo hace.

Pero la campaña sigue y como si nada. Los primeros concejales del Gran Morón Cristian Morales, Morón; Rafael De Francesco, Hurlihgham; y Hugo Equiza, Ituzaingó (cuestionado por reter un porcentaje de los salarios de empleados de PAMI), hicieron silencio desde sus redes sociales. Nada de nada. Es un caso más que en pocos días va a desaparecer de la tapa de los diarios, de los noticieros porteños.

Para Javier Milei, vale el silencio; para Karina Mieli, vale el silencio; para Lula Menem, es una «operación política del kirchnerismo». Nadie desmintió sobre los pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina para obtener contratos millonarios con el Estado. Como resultado de esa filtración, el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó la realización de 14 allanamientos en varios domicilios, entre otros, en las sedes de ANDIS y de la droguería involucrada. El personal policial secuestró computadoras y documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos. Tampoco habló José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional quien años atrás le presentó a Diego Spagnuolo como abogado a Javier Milei. Tampoco el intendente estrella de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Lo decía Isabel Perón por recomendación de José López Rega y hasta rodeo el obelisco con la leyenda aquella de «El Silencio es Salud». Que paradoja, pensar que en este caso, el silencio esta haciendo un daño letal por parte de aquellos que vinieron a rescribir la historia. Que decepción, que depresión.