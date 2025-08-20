DeportesMorónNoticias destacadas

Morón lanzó el Proyecto de Escuelas Deportivas para estudiantes de primaria

El Municipio de Morón presentó el Proyecto de Escuelas Deportivas, destinado a promover el deporte y la actividad física en niños de 4°, 5° y 6° grado de primaria.

El Proyecto de Escuelas Deportivas busca ampliar las oportunidades de acceso al deporte en las escuelas del distrito e incluye disciplinas como básquet, vóley, fútbol, sóftbol, handball, gimnasia artística, hockey y atletismo.

La presentación estuvo encabezada por el intendente Lucas Ghi quien desde la EP N° 75 “Dr. Adolfo Alsina” , anunció que dicho proyecto se aplicará en 12 escuelas primarias y un centro educativo del distrito, destinada a estudiantes del segundo ciclo de primaria.

Durante el acto, el intendente señaló: “Con este proyecto la escuela permanece abierta durante dos horas más, en donde profes de la Subsecretaría de Deporte van a trabajar con los equipos directivos de todas las instituciones».

Asimismo señaló que las escuelas primarias van a tener «en sus patios el ruido propio del juego, de gritar un gol, de aprender una jugada, de disfrutar con amigos y, fundamentalmente, creciendo con amor a partir de algo tan lindo como el deporte, el juego y la actividad física”.

Las instituciones que participan en esta primera etapa del proyecto son: EP N° 75 (Castelar Norte), EP N° 8 (Haedo), EP N° 53 (Morón), EP N° 67 (El Palomar), EP N° 93 (El Palomar), EP N° 102 (Morón), EP N° 48 (Castelar Sur), EP N° 47 (Haedo), EP N° 39 (Morón), EP N° 4 (Morón), EP N° 17 (Castelar), EP N° 1 (Morón) y el CEC N° 802 (Castelar).

