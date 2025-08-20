MorónNoticias destacadas

El Palomar tiene un nuevo Centro de Monitoreo Descentralizado

El nuevo Centro de Monitoreo está ubicado en Plaza Cattaneo y permitirá reforzar la vigilancia y la prevención en la zona con atención permanente las 24 horas.

Por Aldana Farinelli

El intendente de Morón, Lucas Ghi, encabezó la inauguración de un nuevo Centro de Monitoreo Descentralizado (CMD). El mismo cuenta con equipos de monitoreo, vigilancia continua las 24 horas, un móvil de Seguridad Ciudadana y de la Policía con base fija, además de una línea directa para denuncias al 11-7242-0109.

Cabe destacar que este centro se suma al ya existente en Villa Sarmiento y, de este modo, amplía la red de dispositivos destinados a la prevención y la respuesta rápida en el distrito.

Desde el Municipio ya anticiparon que avanza en la apertura de próximos Centros de Monitoreo Descentralizados en distintos puntos estratégicos: dos en Morón sur, en los destacamentos San José y Manzanar; en Castelar norte, en el destacamento Españoles; en Castelar sur, en el destacamento San Juan; en Castelar, en el destacamento Berra; y en Haedo norte, en el destacamento Fasola.

Este esquema de descentralización se complementa con el funcionamiento del Centro de Operación y Monitoreo (COM) central, ubicado en Av. Rivadavia 17.251, que trabaja los 365 días del año las 24 horas. Desde allí se articula la labor de la Secretaría de Seguridad con las distintas fuerzas que operan en el municipio, además del SAME y los Bomberos.

Asimismo, el COM de la rotonda de Texalar, en Morón sur, permite una visualización estratégica de las cámaras de todo el distrito, con foco en las zonas de Morón sur y Castelar sur.

