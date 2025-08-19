MorónNoticias destacadas

Castelar: Dos detenidos en un intento de robo a un comercio

Mediante cámaras de seguridad, la Policía frustró un robo a un comercio de ropa deportiva a metros de la estación de tren.

Por Aldana Farinelli

Intento de robo

Personal policial detuvo a dos personas en Castelar tras un robo a un comercio de ropa deportiva ubicado en Almafuerte e Irigoyen.

Tras una alerta el 911, se permitió la intervención de los equipos municipales del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Efectivos del Comando de Patrullas implementaron un operativo cerrojo que culminó con la aprehensión de los involucrados y la recuperación de las prendas sustraídas.

Cabe recordar que la semana pasada Villa Sarmiento fue escenario de un tiroteo en las inmediaciones del Colegio Ward, a pocas cuadras del Acceso Oeste cuando personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) identificó a dos motocicletas con dos ocupantes cada una.

Al intentar interceptarlos se encontró a una persona tendida en el suelo, rodeada por los cuatro sospechosos. Al dar la voz de alto, los individuos efectuaron disparos contra los efectivos, quienes repelieron la agresión en un breve enfrentamiento armado.

La víctima, propietaria de una camioneta Ford Kuga, resultó herida durante el intento de robo y debió ser trasladada al Hospital Posadas.

Los delincuentes abandonaron una de las motos en el lugar, lo que posibilitó identificar al titular y detenerlo en Tres de Febrero.

