Viajes en cuotas sin interés: todo sobre el Travel Sale 2025

Del 25 al 31 de agosto llega una nueva edición del Travel Sale de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) con más de 100 agentes de viaje y operadores turísticos que ofrecerán descuentos, promociones, cuotas sin interés y más.

Esta semana se sortearán más de 30 experiencias turísticas exclusivas en Argentina y la región a través de los canales oficiales del Travel Sale.

De esta forma, desde el 25 de agosto, los acuerdos alcanzados con bancos y aerolíneas permitirán acceder a paquetes nacionales con cuotas sin interés, modalidades de pago y beneficios en vuelos, hoteles y servicios adicionales.

La financiación estará disponible para la compra de viajes dentro del país debido a la normativa que restringe el uso de tarjetas de crédito para financiar en cuotas viajes al exterior.

Para los viajes internacionales, algunas agencias pondrán a disposición esquemas de financiación propios

Esta vez participarán las provincias Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; junto con Europ Assistance, Axa Asistencia al viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que se suman con importantes beneficios.

La semana de beneficios se da en un contexto de fuerte aumento del turismo internacional pero de caída de los destinos de cabotaje por un tipo de cambio más favorable. Las vacaciones de invierno fueron reflejo de ello: viajaron 4,3 millones de personas por el país, 10,9% menos que el año pasado, y gastaron $1,5 billones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional, según CAME. El impacto económico fue un 11,2% menor a 2024, medido a precios constantes.