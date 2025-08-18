Hurlingham inauguró nuevas plazas y juegos infantiles

En la Plaza Principal John Ravenscroft también se incorporaron nuevos juegos infantiles, que se suman al equipamiento ya existente. Los nuevos juegos fueron inaugurados el Día del Niño con fondos de la provincia de Buenos Aires, e incluyeron nuevo mobiliario urbano y luminaria.

En 1888, residentes ingleses fundan el Hurlingham Club, una asociación civil dedicada al polo, donde también se practicaba el “Hurling”, un deporte de origen irlandés parecido al hockey pero con características más violentas. Ese deporte exótico originó el nombre del club, que luego se trasladaría a la denominación de la ciudad. El que lideraba aquel grupo de ingleses era John Ravenscroft, nombre con el que fue bautizada la plaza principal del distrito.

En Barrio Mitre, los vecinos ya disfrutan de las nueva plazas, una de ellas es “Los Peques de Mitre”, ubicada en Lángara y Veragua. El espacio cuenta con juegos, canchas de fútbol tenis, nueva iluminación y mobiliario urbano. El nombre fue elegido junto a las familias.

En la Plaza de Villegas, de William Morris, se habilitó un nuevo sector de juegos que se suma a los espacios recreativos existentes. Además, se colocaron panes de pasto, nueva iluminación y cámaras de seguridad para brindar mayor confort y tranquilidad a las familias. “No hay nada más valioso que una infancia feliz”, expresó el intendente Damián Selci.

En materia de obras, avanza el Campo de Deportes de la Universidad Nacional de Hurlingham en terrenos que fueron del INTA.

Con Axel Kicillof, Jaime Perczyk y Gabriel Katopodis, funcionarios municipales recorrieron los terrenos que incluyen la construcción sobre 40.500 m2 de una cancha de fútbol 11, una piscina semi olímpica descubierta y un playón deportivo para fútbol, handball, básquet, voley y tenis.

La obra está pensada para los estudiantes de la universidad y para todos los vecinos de Hurlingham.