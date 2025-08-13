Los 3 mejores discos de Green Day

¿Cuáles son los tres mejores discos de Green Day? Acá la guía que armamos en la redacción de Anticipos Diario.

Como trío punk de Rodeo, la pequeña ciudad ubicada a las afueras de San Francisco, California, a fines de la década de los ’80, Green Day tuvo una actitud loca y juvenil que los llevó a convertirse en una de las agrupaciones más influyentes del rock moderno.

El trío liderado por Billie Joe Armstrong por combinó melodías con letras irreverentes, cargadas de ironía y críticas de la realidad que los rodeaba. La música del conjunto conformado también por Tré Cool y Mike Dirnt,, marcaría toda una generación teniendo un puente entre el punk de la vieja escuela y un público que nunca había escuchado el género.

Hoy, a semanas de tocar en Argentina, hacemos un repaso por su discografía. Del resultado surgieron tres álbumes que para nosotros son imprescindibles de la banda.

3. Nimrod (1997)

Un LP clave en el que hay géneros como el ska, folk, surf rock y baladas acústicas e incluye el track «Good Riddance (Time of Your Life») que ayudó al disco a llegar al puesto número 10 en la Billboard 200 y a obtener certificaciones doble platino en EE. UU. y triple en Australia. Acá el disco completo.

2. American Idiot (2004)

American Idiot fue el punto de reinvención para Green Day con temas como “Holiday” y “Boulevard of Broken Dreams”. Alcanzó la cima en el Billboard 200, fue galardonado con el Grammy al Mejor Álbum de Rock y produjo múltiples reediciones y adaptaciones, incluso un exitoso musical de Broadway.

1. Dookie (1994)

Dookie es el tercer proyecto de estudio de la banda y su primer gran éxito a nivel global con contenidos clásicos como “Basket Case”, “Longview” y “When I Come Around”. Vendió más de 20 millones de unidades alrededor del globo, fue clave para definir el pop-punk de los ‘ 90 y sigue siendo citado como uno de los más grandes álbumes del género.

Green Day se presenta teloneados por 2Minutos. El histórico grupo punk argentino abrirá el show en Buenos Aires que se realizará el próximo miércoles tres de septiembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó o más conocido como la cancha de Huracán. La banda 2Minutos de Valentín Alsina fue confirmada a través de las redes sociales del evento.

Las entradas para el show de Green Day en Huracán se encuentran disponibles a través de Livepass, aunque ya quedan pocas localidades. Y van de 90.000 a 230.000 pesos.