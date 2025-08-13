Festival en Morón por el Día de la Niñez

Para celebrar el Día de la Niñez, desde el Municipio anunciaron una serie de actividades gratuitas. El evento central será el domingo 17 de agosto, desde las 15 hs, en Plaza San Martín (Belgrano y Buen Viaje, Morón centro).

Entre las propuestas habrá música en vivo a cargo de Canticuénticos junto a la Agrupación Sinfónica Municipal, la banda KabradePata y un espectáculo de magia de Calambre Mágico.

Cabe destacar que las actividades continuarán durante todo agosto en plazas, espacios culturales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ofrecerán propuestas para las infancias.

Por un lado, habrá una jornada en Plaza Seré (Figueroa Alcorta y Revoredo), el viernes 15 de agosto, de 14 a 17 hs, con inflables, shows musicales, malabaristas, maquilladoras y payasos.

Asimismo, el martes 26 de agosto, de 11 a 14 hs, en el Centro de Salud Presidente Ibáñez (Avellaneda 2647, Morón Sur), se realizarán juegos con pelotas, dibujos para pintar, pista de autos, rompecabezas, búsqueda del tesoro y otras actividades recreativas.

Para la compra de regalos, hasta el domingo 17 de agosto, habrá descuentos especiales, cuotas sin interés y beneficios en jugueterías, librerías, regalerías, indumentaria infantil, calzado y más en los locales adheridos que pueden consultar haciendo Click Aquí.