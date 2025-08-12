CulturaMorón

Éxito en la 2° Feria del Libro de Morón con Dolina, Lizarazu y más

La 2° Feria del Libro convocó a miles de vecinos entre el 7 y el 10 de agosto. Participaron más de 50 editoriales, autores, talleres, espectáculos y actividades.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Feria del Libro

El Polideportivo Gorki Grana – Predio Quinta Seré, fue escenario de la 2° Feria del Libro, una propuesta cultural libre y gratuita que incluyó presentaciones de libros, charlas con escritores, espectáculos, talleres, feria de artesanos y un espacio lúdico para las infancias.

Entre las figuras que se hicieron presentes se encuentran Tamara Tenenbaum, Pedro Saborido, Rep, Julia Mengolini, Dolores Reyes, Claudia Piñeiro, Santiago Speranza, Márgara Averbach, Carlos Skliar, Ian Moche en diálogo con Pablo Mellicchio, Alejandro Bercovich, Marcos Aramburu, Gabriela Cabezón Cámara, Gabriela Borrelli, Alejandra Kamiya y Tute.

El gran cierre estuvo a cargo de Alejandro Dolina, quien presentó su emblemático espectáculo La venganza será terrible.

Además, hubo presentaciones musicales de Hilda Lizarazu, Diego Frenkel y Pim Pau, intervenciones teatrales, charlas en las excavaciones de Mansión Seré y talleres de arte, robótica, impresión botánica, monocopia, stencil y collage.

En la inauguración se había hecho presente el intendente Lucas Ghi quien destacó la importancia de la cultura «como un espacio de reflexión de nosotros mismos, de consolidación de una identidad, como una industria que genera empleo, que genera trabajo, como una posibilidad de integrarnos como sociedad, para saber quiénes somos«.

Noticias relacionadas

Barrio Carlos Gardel: Se detuvieron a 28 personas en 17 operativos

Un informe de la Jefatura de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) Morón señala que, entre junio y los primeros días de...

Renuevan las luminarias LED en el Barrio 20 de Junio de Morón

En el Barrio 20 de Junio se están colocando nuevas luminarias LED las cuales, entre otros beneficios, reducen el consumo energético en un 60%. Los...

Kicillof inaugura hoy una escuela en Morón

Hoy martes 12 de agosto, el gobernador Axel Kicillof se hará presenta en Morón donde inaugurará el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°...

Limpieza y mantenimiento del Arroyo Morón: Los detalles

El Municipio de Morón y la Provincia de Buenos Aires, iniciaron los trabajos de limpieza y mantenimiento del Arroyo Morón con el objetivo de...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img