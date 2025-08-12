Éxito en la 2° Feria del Libro de Morón con Dolina, Lizarazu y más

El Polideportivo Gorki Grana – Predio Quinta Seré, fue escenario de la 2° Feria del Libro, una propuesta cultural libre y gratuita que incluyó presentaciones de libros, charlas con escritores, espectáculos, talleres, feria de artesanos y un espacio lúdico para las infancias.

Entre las figuras que se hicieron presentes se encuentran Tamara Tenenbaum, Pedro Saborido, Rep, Julia Mengolini, Dolores Reyes, Claudia Piñeiro, Santiago Speranza, Márgara Averbach, Carlos Skliar, Ian Moche en diálogo con Pablo Mellicchio, Alejandro Bercovich, Marcos Aramburu, Gabriela Cabezón Cámara, Gabriela Borrelli, Alejandra Kamiya y Tute.

El gran cierre estuvo a cargo de Alejandro Dolina, quien presentó su emblemático espectáculo La venganza será terrible.

Además, hubo presentaciones musicales de Hilda Lizarazu, Diego Frenkel y Pim Pau, intervenciones teatrales, charlas en las excavaciones de Mansión Seré y talleres de arte, robótica, impresión botánica, monocopia, stencil y collage.

En la inauguración se había hecho presente el intendente Lucas Ghi quien destacó la importancia de la cultura «como un espacio de reflexión de nosotros mismos, de consolidación de una identidad, como una industria que genera empleo, que genera trabajo, como una posibilidad de integrarnos como sociedad, para saber quiénes somos«.