CulturaMorónNoticias destacadas

Ghi presente en la Feria del Libro de Morón: «Es relevante sostener la Cultura»

Comenzó la segunda Feria del Libro de Morón con entrada libre y gratuita hasta el 10 de agosto. Hay más de 50 editoriales, autores, taleres y espectáculos.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Feria del libro

El intendente Lucas Ghi inauguró la nueva edición de la Feria del Libro en el Microestadio Municipal Diego A. Maradona del Polideportivo Gorki Grana – Predio Quinta Seré.

Durante la primera jornadahubo talleres de arte, realidad aumentada, robótica, monocopia, impresión botánica y recorridas por las excavaciones arqueológicas de Mansión Seré.

En su discurso, el jefe comunal destacó la importancia de sostener la política cultural. «Cuando desde Nación se demoniza todo lo que tiene que ver en general con el Estado, pero muy estratégicamente con lo cultural, para nosotros es especialmente relevante sostener la cultura. La Cultura como un espacio de reflexión de nosotros mismos, de consolidación de una identidad, como una industria que genera empleo, que genera trabajo, como una posibilidad de integrarnos como sociedad, para saber quiénes somos«, consideró el jefe comunal.

“El conocimiento es lo que definitivamente hace libre a una persona y a una sociedad; la educación es definitivamente la mejor herramienta para encarar los desafíos del futuro. Es con cultura, es con educación y es con un Estado que asume el compromiso irrenunciable de financiar la Cultura y la Educación”, concluyó Ghi.

Durante el primer día hubo presentaciones y charlas de Tamara Tenenbaum quien abrió el ciclo con la presentación de Un millón de Cuartos Propios, seguida por Gustavo Adolfo Koenig con su libro Ecoperonismo, Pedro Saborido y Rep con su charla “Mafalda: la creatividad que Quino nos legó”, y las reconocidas autoras Dolores Reyes y Claudia Piñeyro.

Este viernes 8 se presentarán Santiago Speranza a las 14 hs, Márgara Averbach a las 15 hs, Carlos Skliar a las 17 hs, Ian Moche en conversación con Pablo Mellichio a las 18 hs y Alejandro Bercovich a las 19 hs.

Durante el fin de semana, se harán presentes Tute, Julia Mengolini, Marcos Aramburu, Gabriela Cabezón Cámara, Jorge Consiglio, Alejandra Kamiya, Gabriela Borrelli, Hilda Lizarazu, Diego Frenkel, Pin Pau y Alejandro Dolina, entre otros.

Noticias relacionadas

Las dos listas cortas de Morón oficializadas

Ahora la militancia se pregunta qué pasará con la Lista de Fuerza Patria que refleja la unidad. Corto: Fue rechazada. Hasta hoy hay tiempo...

Operativo de AySA podría afectar el agua en Morón, Hurlingham e Ituzaingó

¿En qué consiste el operativo de AySA? Con el objetivo de asegurar el buen estado del sistema de distribución de agua potable, la empresa...

Los camellos de Mar del Plata

Fue sobre la Playa Bristol. Duraron los años los "paseos" exóticos en camello. Lo trajo un español y terminó en la quiebra. La foto coloreada...

Sin lista de unidad y dos renuncias más

Aún hoy no se oficializó la lista que encabeza José María Ghi denominada Lista de Unidad ya que incluye a Movimiento al Futuro, Nuevo...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img