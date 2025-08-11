EconomíaProvinciales

Día de la Niñez: 20% de ahorro con Banco Provincia y 6 cuotas

Banco Provincia ofrece descuentos el 16 de agosto para quienes paguen con tarjetas de crédito de la entidad en rubros como jugueterías e indumentaria.

Por Aldana Farinelli

Banco Provincia

En el marco del Día de la Niñez, los viernes 8 y sábados 9 hubo promos especiales que continúan el 16 de agosto. De esta forma quienes paguen con tarjetas de crédito de la entidad tendrán un 20% de ahorro con un tope de reintegro de $20.000 por transacción y hasta 6 cuotas sin interés en una amplia variedad de rubros.

La promoción estará vigente en comercios adheridos de: jugueterías; bicicleterías; librerías de texto y comerciales; indumentaria; casas de deportes y perfumerías.

La promoción aplica tanto para compras presenciales como online, según disponibilidad de cada comercio.

Cabe destacar que Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco provincia duplicó las promos para este mes, las cuales se pueden ver haciendo Click Aquí.

