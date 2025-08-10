Fuerza Patria tendrá boleta en Morón

A partir de un recurso de amparo ante el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo de Morón. Quedaron sin efectos las otras listas cortas. José María Ghi será el candidato de la unidad en el distrito, tal como quería el resto de la colación.

No se sabe qué ocurrió entre jueves y viernes, los cierto es que finalmente la Lista de Unidad llamada Fuerza Patria quedó aprobada.

El juez Marcelo Gradin, a cargo del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1 de Morón, aceptó la medida cautelar solicitada por apoderados de las tres fuerzas que integran la coalición en el gobierno }y le ordenó a la Junta Electoral Bonaerense que “arbitre los medios necesarios” para garantizar la participación de Fuerza Patria a nivel local.

La presentación fue realizada por José María Ghi en representación del Movimiento Derecho al Futuro; Mariano Spina por Nuevo Encuentro; y Oscar Conde por el Frente Renovador.

Fuerza Paria llevará en su boleta a:

1.- José María Ghi (representa al intendente)

2.- Vanina Moro (Movimiento Evita, representa el intendente)

3.- Mariano Spina (Nuevo Encuentro)

4.- Sibila Botti (Frente Renovador)

5.- Alfonso Martínez (CGT Morón)

6.- María Sol Steimberg (Nuevo Encuentro)

7.- Agustín Ramponelli (MUP, representa el intendente)

8.- Valeria Gasol (Nuevo Encuentro)

9.- Oscar Conde (Frente Renovador)

10.- Julieta Laviuzza (Partido Justicialista)

11.- Nehuén Guelfi (PJ)

12.- Leticia Maldonado (PJ)

Antes de la 17.00 se pudo confirmar la lista, cinco horas después de que Cristian Gastón Morarles, el primer candidato a concejal de La Libertad Avanza, dijera que «si van separados mejor para nosotros». La Libertad Avanza llegó a realizar los cálculos más optimistas con ambas listas «oficiales» separadas. Pero con la unidad, la batalla será cuerpo a cuerpo.

Las ideas y venidas sacaron tiempo de militante. La campaña será más corta. Está claro que la militancia que responde al intendente Lucas Ghi, inexplicablemente, quería ir con la boleta corta para que de una vez por todos se le pueda ganar una elección a Martín Sabbatella y restarle influencia, incluso mandaron a imprimir la boleta corta que encabezaba Lucas Ghi adelantándose a a todos los tiempos.

De haber ido separados, la estrategia no hubiera tenido que ver ni con la propuesta de Fuerza Patria ni con las aspiraciones de un sector importante de la sociedad que busca enfrentar en la urnas el proyecto de Javier Milei.

Y tuvo la justicia que darle esa chance a la gente por problemas de fondo entre los dirigentes, aunque después de la unidad sellada, o sea, con el diario del lunes, todos estuvieran a favor.