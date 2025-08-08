Ahora la militancia se pregunta qué pasará con la Lista de Fuerza Patria que refleja la unidad. Corto: Fue rechazada. Hasta hoy hay tiempo de oficializarla. Tal como están las cosas, Lucas Ghi se enfrentará a Martín Sabbatella en un elección cuerpo a cuerpo.

Las dos listas cortas de Morón oficializadas. Hoy por hoy hay dos listas. Son las que llevan a Martín Sabbatella a la cabeza de Nuevo Morón y Lucas Ghi encabeza la lista Partido del Trabajo y la Equidad. Ninguna incluye candidatos a concejales del Frente Renovador. Tampoco senadores provinciales.

Hoy presentan una cautelar todos los sectores involucrados para que oficialicen la Lista de Unidad. Fue rechazada porque fue presentada tarde. A ningún intendente le pasó, excepto en San Nicolás, y en la Provincia de Buenos Aires hay tensión por la presentación tardía. Otra mirada dice que Lucas Ghi ordenó el retraso de la presentación para ir cuerpo a cuerpo contra Martín Sabbatella.

Pasando en limpio hay dos listas cortas aprobadas en Morón y todos los apoderados de todos los sectores (Nuevo Encuentro, Frente Renovador, PJ y Movimiento Derecho al Futuro) buscan que aprueban la Lista de Unidad (Fuerza Argentina) ya que es la única completa. O sea, tiene el segundo cuerpo que incluye los senadores provinciales, entre ellos Malena Galmarini y Mónica Macha.

Sino se aprueba hoy la unidad, ni se da lugar a la cautelar, en Morón el oficialismo tendrá dos versiones: la Lista de Martín Sabbatella y la de Lucas Ghi.

La lista que encabeza Lucas Ghi está compuesta por:

PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD

DISTRITO: MORON

CONCEJAL TITULAR

GHI, Lucas Hernán MORO, Vanina Giselle MARTINEZ, Alfonso Luis LAVIUZZA, Julieta Quimei RAMPONELLI, Miguel Agustín MALDONADO, Leticia María MIANI, Martín Sebastián ORELLANO, María Eugenia LARA, Leonardo Oscar MARTINEZ, Lorena Silvana LLANES, Héctor Fabián RUIZ PIRAINO, Camila Andrea

CONCEJALES SUPLENTES RIZZA, Juan Ignacio DIAZ, Rosana Ayelén DI SANTO, Javier David HERRERA, Teresa del Carmen PARDO, Federico José TABORDA, Emilce Silvana NICOLINO, Gabriel Hernán AHUMADA, Camila Rosa

CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES ROMAN, Cintia Soledad ALBORNOZ, Alejandro Félix AGOSTELLI, María Verónica ALBORNOZ, Emmanuel Roberto TREBOTICH, Nuria Elizabeth

CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES DIB, Luis Angel LAGUNAS, Analía Celeste ESCOBAR, Fernando Javier FERRANTE, Daniela Andrea BUSCALIA, Matías José

NUEVO MORON

DISTRITO: MORON

CONCEJALES TITULARES

SABBATELLA, Martín STEINBERG RODRIGUEZ, María Sol SPINA, Mariano Pablo GASOL, Valeria Viviana GUELFI, Nehuén Matías ROLDAN, Claudia Gabriela VALLI, Emmanuel Alberto Luciano CASSESE, Lilia Estrella Marina BOUCHOUX, Horacio Ernesto GALVAN, Gabriela Melina RUGNA, Rafael Claudio AGUIAR SOLA, Rosario

CONCEJALES SUPLENTES VILLARROEL, Edgardo Jorge TULA, Florencia Carolina SOLA, Gustavo José FRIAS, Nancy Patricia FRANCO, Lucas Damián CAÑETE, Giselle Cecilia CARDO, Edgardo Hernán ZARETZKY, Alejandra

CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES MAJDANSKI, Paula Natalia ROSSI, Lucas Rubén TIBILETTI, María de la Paz VACCAREZZA, Carlos Ariel SAID, Alicia Beatriz

CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES RIOS, Marcelo Jorge VALDEZ, Melanie Melisa SOTO, Pablo Damián LEDESMA, María Susana SPATARO, Ariel Fernando

El texto del rechazo