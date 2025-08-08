MorónNoticias destacadasPolítica

Ahora la militancia se pregunta qué pasará con la Lista de Fuerza Patria que refleja la unidad. Corto: Fue rechazada. Hasta hoy hay tiempo de oficializarla. Tal como están las cosas, Lucas Ghi se enfrentará a Martín Sabbatella en un elección cuerpo a cuerpo.

Las dos listas cortas de Morón oficializadas. Hoy por hoy hay dos listas. Son las que llevan a Martín Sabbatella a la cabeza de Nuevo Morón y Lucas Ghi encabeza la lista Partido del Trabajo y la Equidad. Ninguna incluye candidatos a concejales del Frente Renovador. Tampoco senadores provinciales.

Hoy presentan una cautelar todos los sectores involucrados para que oficialicen la Lista de Unidad. Fue rechazada porque fue presentada tarde. A ningún intendente le pasó, excepto en San Nicolás, y en la Provincia de Buenos Aires hay tensión por la presentación tardía. Otra mirada dice que Lucas Ghi ordenó el retraso de la presentación para ir cuerpo a cuerpo contra Martín Sabbatella.

Pasando en limpio hay dos listas cortas aprobadas en Morón y todos los apoderados de todos los sectores (Nuevo Encuentro, Frente Renovador, PJ y Movimiento Derecho al Futuro) buscan que aprueban la Lista de Unidad (Fuerza Argentina) ya que es la única completa. O sea, tiene el segundo cuerpo que incluye los senadores provinciales, entre ellos Malena Galmarini y Mónica Macha.

Sino se aprueba hoy la unidad, ni se da lugar a la cautelar, en Morón el oficialismo tendrá dos versiones: la Lista de Martín Sabbatella y la de Lucas Ghi.

La lista que encabeza Lucas Ghi está compuesta por:

PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD
DISTRITO: MORON
CONCEJAL TITULAR

  1. GHI, Lucas Hernán
  2. MORO, Vanina Giselle
  3. MARTINEZ, Alfonso Luis
  4. LAVIUZZA, Julieta Quimei
  5. RAMPONELLI, Miguel Agustín
  6. MALDONADO, Leticia María
  7. MIANI, Martín Sebastián
  8. ORELLANO, María Eugenia
  9. LARA, Leonardo Oscar
  10. MARTINEZ, Lorena Silvana
  11. LLANES, Héctor Fabián
  12. RUIZ PIRAINO, Camila Andrea
    CONCEJALES SUPLENTES
  13. RIZZA, Juan Ignacio
  14. DIAZ, Rosana Ayelén
  15. DI SANTO, Javier David
  16. HERRERA, Teresa del Carmen
  17. PARDO, Federico José
  18. TABORDA, Emilce Silvana
  19. NICOLINO, Gabriel Hernán
  20. AHUMADA, Camila Rosa
    CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES
  21. ROMAN, Cintia Soledad
  22. ALBORNOZ, Alejandro Félix
  23. AGOSTELLI, María Verónica
  24. ALBORNOZ, Emmanuel Roberto
  25. TREBOTICH, Nuria Elizabeth
    CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES
  26. DIB, Luis Angel
  27. LAGUNAS, Analía Celeste
  28. ESCOBAR, Fernando Javier
  29. FERRANTE, Daniela Andrea
  30. BUSCALIA, Matías José

NUEVO MORON
DISTRITO: MORON
CONCEJALES TITULARES

  1. SABBATELLA, Martín
  2. STEINBERG RODRIGUEZ, María Sol
  3. SPINA, Mariano Pablo
  4. GASOL, Valeria Viviana
  5. GUELFI, Nehuén Matías
  6. ROLDAN, Claudia Gabriela
  7. VALLI, Emmanuel Alberto Luciano
  8. CASSESE, Lilia Estrella Marina
  9. BOUCHOUX, Horacio Ernesto
  10. GALVAN, Gabriela Melina
  11. RUGNA, Rafael Claudio
  12. AGUIAR SOLA, Rosario
    CONCEJALES SUPLENTES
  13. VILLARROEL, Edgardo Jorge
  14. TULA, Florencia Carolina
  15. SOLA, Gustavo José
  16. FRIAS, Nancy Patricia
  17. FRANCO, Lucas Damián
  18. CAÑETE, Giselle Cecilia
  19. CARDO, Edgardo Hernán
  20. ZARETZKY, Alejandra
    CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES
  21. MAJDANSKI, Paula Natalia
  22. ROSSI, Lucas Rubén
  23. TIBILETTI, María de la Paz
  24. VACCAREZZA, Carlos Ariel
  25. SAID, Alicia Beatriz
    CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES
  26. RIOS, Marcelo Jorge
  27. VALDEZ, Melanie Melisa
  28. SOTO, Pablo Damián
  29. LEDESMA, María Susana
  30. SPATARO, Ariel Fernando

El texto del rechazo

Sin lista de unidad y dos renuncias más

