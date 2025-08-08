Ahora la militancia se pregunta qué pasará con la Lista de Fuerza Patria que refleja la unidad. Corto: Fue rechazada. Hasta hoy hay tiempo de oficializarla. Tal como están las cosas, Lucas Ghi se enfrentará a Martín Sabbatella en un elección cuerpo a cuerpo.
Las dos listas cortas de Morón oficializadas. Hoy por hoy hay dos listas. Son las que llevan a Martín Sabbatella a la cabeza de Nuevo Morón y Lucas Ghi encabeza la lista Partido del Trabajo y la Equidad. Ninguna incluye candidatos a concejales del Frente Renovador. Tampoco senadores provinciales.
Hoy presentan una cautelar todos los sectores involucrados para que oficialicen la Lista de Unidad. Fue rechazada porque fue presentada tarde. A ningún intendente le pasó, excepto en San Nicolás, y en la Provincia de Buenos Aires hay tensión por la presentación tardía. Otra mirada dice que Lucas Ghi ordenó el retraso de la presentación para ir cuerpo a cuerpo contra Martín Sabbatella.
Pasando en limpio hay dos listas cortas aprobadas en Morón y todos los apoderados de todos los sectores (Nuevo Encuentro, Frente Renovador, PJ y Movimiento Derecho al Futuro) buscan que aprueban la Lista de Unidad (Fuerza Argentina) ya que es la única completa. O sea, tiene el segundo cuerpo que incluye los senadores provinciales, entre ellos Malena Galmarini y Mónica Macha.
Sino se aprueba hoy la unidad, ni se da lugar a la cautelar, en Morón el oficialismo tendrá dos versiones: la Lista de Martín Sabbatella y la de Lucas Ghi.
La lista que encabeza Lucas Ghi está compuesta por:
PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD
DISTRITO: MORON
CONCEJAL TITULAR
- GHI, Lucas Hernán
- MORO, Vanina Giselle
- MARTINEZ, Alfonso Luis
- LAVIUZZA, Julieta Quimei
- RAMPONELLI, Miguel Agustín
- MALDONADO, Leticia María
- MIANI, Martín Sebastián
- ORELLANO, María Eugenia
- LARA, Leonardo Oscar
- MARTINEZ, Lorena Silvana
- LLANES, Héctor Fabián
- RUIZ PIRAINO, Camila Andrea
CONCEJALES SUPLENTES
- RIZZA, Juan Ignacio
- DIAZ, Rosana Ayelén
- DI SANTO, Javier David
- HERRERA, Teresa del Carmen
- PARDO, Federico José
- TABORDA, Emilce Silvana
- NICOLINO, Gabriel Hernán
- AHUMADA, Camila Rosa
CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES
- ROMAN, Cintia Soledad
- ALBORNOZ, Alejandro Félix
- AGOSTELLI, María Verónica
- ALBORNOZ, Emmanuel Roberto
- TREBOTICH, Nuria Elizabeth
CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES
- DIB, Luis Angel
- LAGUNAS, Analía Celeste
- ESCOBAR, Fernando Javier
- FERRANTE, Daniela Andrea
- BUSCALIA, Matías José
NUEVO MORON
DISTRITO: MORON
CONCEJALES TITULARES
- SABBATELLA, Martín
- STEINBERG RODRIGUEZ, María Sol
- SPINA, Mariano Pablo
- GASOL, Valeria Viviana
- GUELFI, Nehuén Matías
- ROLDAN, Claudia Gabriela
- VALLI, Emmanuel Alberto Luciano
- CASSESE, Lilia Estrella Marina
- BOUCHOUX, Horacio Ernesto
- GALVAN, Gabriela Melina
- RUGNA, Rafael Claudio
- AGUIAR SOLA, Rosario
CONCEJALES SUPLENTES
- VILLARROEL, Edgardo Jorge
- TULA, Florencia Carolina
- SOLA, Gustavo José
- FRIAS, Nancy Patricia
- FRANCO, Lucas Damián
- CAÑETE, Giselle Cecilia
- CARDO, Edgardo Hernán
- ZARETZKY, Alejandra
CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES
- MAJDANSKI, Paula Natalia
- ROSSI, Lucas Rubén
- TIBILETTI, María de la Paz
- VACCAREZZA, Carlos Ariel
- SAID, Alicia Beatriz
CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES
- RIOS, Marcelo Jorge
- VALDEZ, Melanie Melisa
- SOTO, Pablo Damián
- LEDESMA, María Susana
- SPATARO, Ariel Fernando
El texto del rechazo