Sin lista de unidad y dos renuncias más

Aún hoy no se oficializó la lista que encabeza José María Ghi denominada Lista de Unidad ya que incluye a Movimiento al Futuro, Nuevo Encuentro, el Frente Renovador, el PJ y el Movimiento Obrero. A su vez, el luquismo comenzó a pegar sus propios afiches con la leyenda «En Morón – Ghi». Y la tercera novedad es que hoy renunciaron dos asesores que responden a Martín Sabbatella.

Mariano Spina (ex Secretario de Desarrollo Territorial y Relaciones con la Comunidad) y María Sol Steinberg Rodríguez (ex Directora de la Unidad Gestión Comunitaria UGC Nº 3) fueron desplazados de sus cargos y puestos como asesores del Departamento Ejecutivo a cargo del intendente Lucas Ghi.

Sin embargo, luego de una cierre de listas que un hoy en día no se sabe cómo quedará, la unidad volvió a romperse hoy con las renuncias de Mariano Spina y María Sol Steinberg a los cargos de asesores del Departamento Ejecutivo que tenían.

Todo comenzó el martes 5 de agosto con la renuncia de Mariano Manoni a la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos para asumir su banca como concejal, de la que había tomado licencia. Con esto, deja fuera del Concejo Deliberante al concejal suplente Agustín Ramponelli. Y forma un bloque de cuatro junto a Diego Spina, Marcelo Notario y Leticia Guerrero.

Acá se nota que Martín Sabbatella retoma una estrategia similar a la de 1995, cuando por primera vez ingresaron tres concejales del FREPASO al Concejo Deliberante (Jorge Rojo, Richard González Dorfman y Raquel Lopotejo) y él era Secretario del Bloque. Ante el ofrecimiento de contratos por parte del entonces menemista y Presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Yachinto, el rechazo fue absoluto. «Venimos por todo», le dijo Martín Sabbatella a Juan Carlos Yachinto.

Pasaron 20 años y al intendente Lucas Ghi lo apura la aprobación de listas aunque con los afiches de «En Morón – Ghi», le encontró la vuelta ya que su hermano, José María, tiene el mismo apellido. Por lo tanto, el intendente se lanzó a hacer campaña, lo que lleva adelante con actos de gobierno como el lanzamiento de la Guardia Urbana.

Ghi sabe que la oposición le pegará justo ahí, en el tema seguridad. Y Ghi quiere defender el Gobierno. Martín Sabbatella «recuperarlo». Porque así como Lucas Ghi piensa que los votos son propios, Martín Sabbatella piensa que ganó gracias al respaldo de Nuevo Encuentro.

Una discusión sin fin, excepto medirse en las urnas, por eso pocos creen que ambos estén convencidos de la unidad. El mejor escenario, en estas elecciones, que son legislativas, sería medirse y para eso deben ir separados.

Ambos presentaron boleas por su cuenta que ellos mismos encabezan. Martín Sabbatella la de Nuevo Encuentro y Lucas Ghi el Partido del Trabajo y la Equidad. Y a su vez la Lista de Unidad que encabeza José María Ghi. Ninguna de las tres fue oficializada y eso tiene a todos el mundo confundido sobre cuándo comienza la campaña.

Mientras, el choque aunque se nota poco, es constante. Y no se terminará ahora, sino en 2027.